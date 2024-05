14enne malata di tumore insultata sul web, Mattarella: “Sei bravissima”

MeteoWeb

Asia, una ragazza di 14 anni di Sala Consilina, sta combattendo una dura battaglia contro un tumore al rene. La giovane ha deciso di condividere il suo percorso attraverso i social media, trasformandoli in un diario virtuale per raccontare la sua lotta e trovare conforto. Purtroppo, accanto al sostegno e alla solidarietà, Asia ha dovuto affrontare anche la crudele realtà del cyberbullismo, con i suoi profili social bersagliati da insulti e commenti offensivi.

La storia di Asia

La madre di Asia, Rossana, ha raccontato a Ondanews il difficile momento che stanno attraversando, rendendo pubblici alcuni dei messaggi più cattivi ricevuti dalla figlia. Nonostante la sofferenza, Rossana ha voluto lanciare un messaggio di speranza e resilienza: “Non voglio che passi il messaggio di odio. Voglio esortare i ragazzi e le ragazze vittime di cyberbullismo a non lasciarsi intimidire e sopraffare, ma a denunciare e andare avanti a testa alta“.

Rossana ha sottolineato l’importanza dell’educazione e del rispetto reciproco, affermando: “Noi genitori abbiamo il dovere morale di educare i nostri figli a essere persone migliori, rispettose e solidali. Una parola o un gesto possono fare la differenza nella vita di qualcuno. Spero che gli autori di questi messaggi comprendano la gravità delle loro parole e il senso della vita“.

La reazione del Presidente Mattarella

Il toccante racconto di Asia e la sua determinazione non sono passati inosservati. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto esprimere il suo sostegno alla giovane attraverso un messaggio sui social media. Dal suo account ufficiale, Mattarella ha commentato un video in cui Asia suona il pianoforte nella ludoteca del reparto di oncologia dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. “Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri!” ha scritto il capo dello Stato, offrendo parole di incoraggiamento che hanno toccato il cuore della giovane e di chi le sta vicino.

Questo gesto simbolico da parte del Presidente Mattarella ha amplificato il messaggio di resilienza di Asia, dimostrando che anche nei momenti più bui, la solidarietà e il sostegno possono fare una grande differenza. La storia di Asia non è solo una testimonianza di forza personale, ma anche un potente richiamo all’importanza di combattere l’odio e il cyberbullismo, promuovendo invece valori di empatia e rispetto nella società.

