Il 17 maggio 1968 il lancio di Iris, il primo satellite europeo

Il 17 maggio 1968 veniva lanciato Iris (International Radiation Investigation Satellite), il primo satellite europeo, dedicato alla ricerca sul vento di particelle e sui raggi X emessi dal Sole. Conosciuto anche come Esro 2B, dal nome dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Scientifica (European Space Research Organization), che precedette l’Agenzia Spaziale Europea, fu messo in orbita grazie a un razzo Scout-B dalla base dell’Aeronautica Militare USA di Vandenberg, in California.

Una volta in orbita, Esro-2B fu rinominato International Radiation Investigation Satellite (Iris). Aveva una forma cilindrica, pesava circa 80 kg e misurava 85 centimetri di lunghezza per 76 centimetri di diametro. Nel dicembre 1968, lo strumento per la registrazione dei dati raccolti dai due esperimenti a raggi X smise di funzionare, impedendo ulteriori trasmissioni di dati verso Terra. Tuttavia, gli altri esperimenti a bordo continuarono a operare per 3 anni, fino a quando il satellite rientrò nell’atmosfera terrestre il 9 maggio 1971.

