Il 17 maggio 1969 la sonda Venera 6 sovietica inizia la discesa nell’atmosfera di Venere

Il 17 maggio 1969, nell’ambito del Programma Venera, la sonda sovietica Venera 6 iniziò la sua storica discesa nell’atmosfera di Venere, segnando un momento cruciale nella storia dell’esplorazione spaziale. Questo evento rappresentò un’importante pietra miliare nella comprensione delle condizioni atmosferiche di Venere, il pianeta più vicino alla Terra per dimensioni e massa, ma avvolto da un fitto manto di mistero a causa della sua densa atmosfera.

Il Programma Venera

Il Programma Venera, iniziato dall’Unione Sovietica negli anni ’60, aveva l’obiettivo ambizioso di esplorare Venere, un pianeta che, nonostante la sua vicinanza, presentava condizioni estremamente ostili per qualsiasi forma di vita conosciuta. Venere, con una temperatura superficiale che supera i 450°C e una pressione atmosferica circa 92 volte superiore a quella terrestre, è un ambiente straordinariamente inospitale.

Venera 6: Missione e Tecnologie

La sonda Venera 6 fu lanciata il 10 gennaio 1969 con un razzo Molniya-M e progettata specificamente per resistere alle condizioni estreme dell’atmosfera venusiana. La sonda pesava circa 1130 kg e trasportava una suite di strumenti scientifici destinati a raccogliere dati cruciali su temperatura, pressione, composizione chimica e altre caratteristiche atmosferiche di Venere.

Uno degli aspetti più innovativi di Venera 6 era il suo design robusto e la capsula di discesa, che doveva resistere a pressioni straordinarie. Gli strumenti a bordo includevano spettrometri, termometri, barometri e dispositivi per misurare la composizione chimica dell’atmosfera. La missione fu progettata per durare fino a che la sonda non fosse schiacciata dalla pressione atmosferica, permettendo comunque la trasmissione di dati cruciali prima della sua distruzione.

La discesa e i dati raccolti

Il 17 maggio 1969, Venera 6 entrò nell’atmosfera di Venere e iniziò la sua discesa verso la superficie. Durante la discesa, la sonda riuscì a trasmettere dati preziosi per circa 51 minuti.

I dati raccolti confermarono l’estrema pressione e le alte temperature dell’atmosfera venusiana, contribuendo a un quadro più chiaro della sua composizione chimica. In particolare, furono rilevati alti livelli di anidride carbonica, con tracce di azoto e altri gas, confermando che l’atmosfera di Venere era composta principalmente da CO₂, un dato cruciale per comprendere l’effetto serra estremo che riscalda il pianeta.

L’3redità di Venera 6

La missione di Venera 6, sebbene breve, fu estremamente significativa. Non solo dimostrò la capacità tecnica dell’Unione Sovietica di inviare sonde in grado di operare in condizioni extraterrestri estreme, ma fornì anche una quantità di dati scientifici che avrebbero influenzato profondamente la comprensione dell’atmosfera venusiana.

Le missioni successive del Programma Venera, tra cui Venera 7, che fu la prima sonda a trasmettere dati dalla superficie di Venere, vennero realizzate sulla base dei risultati di Venera 6. Queste missioni contribuirono a creare un quadro dettagliato dell’ambiente venusiano, aiutando gli scienziati a comprendere meglio non solo Venere, ma anche i processi climatici e atmosferici che potrebbero avere analogie con quelli terrestri.

