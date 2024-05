Il 18 maggio 1908 nasceva lo scienziato sovietico Nikolai Alekseevich Pilyugin

MeteoWeb

Il 18 maggio 1908, a Krasnoye Selo, in Russia, nasceva Nikolai Alekseevich Pilyugin, un pioniere della tecnica missilistica sovietica e un figura chiave nello sviluppo del programma spaziale del Paese.

Pilyugin ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica presso l’Istituto Tecnico di Mosca nel 1935. Dopo la laurea, ha lavorato in diverse istituzioni di ricerca dedicate allo sviluppo di sistemi di guida per missili e razzi. Nel 1944, è stato nominato capo progettista del NII-885, un istituto di ricerca specializzato nella progettazione di sistemi di guida per missili balistici. Sotto la sua guida, l’istituto ha sviluppato il sistema di guida per il missile balistico intercontinentale R-7, il primo missile di questo tipo ad essere dispiegato con successo dall’Unione Sovietica.

Il lavoro di Pilyugin è stato fondamentale anche per il successo del programma spaziale sovietico. Ha sviluppato i sistemi di guida per le prime sonde spaziali sovietiche, tra cui Sputnik 1 e Luna 1, e per le prime navicelle spaziali Vostok, che hanno portato in orbita i primi cosmonauti, Yuri Gagarin e German Titov.

Pilyugin ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il titolo di Eroe del Lavoro Socialista e diverse onorificenze statali. È morto a Mosca il 2 agosto 1982, all’età di 74 anni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.