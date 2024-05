Il 20 maggio 2012 iniziava la sequenza sismica in Pianura Padana Emiliana

MeteoWeb

Il 20 maggio 2012, alle ore 04:03 italiane, la terra tremò in Pianura Padana Emiliana. Un terremoto di magnitudo Mw 5.8 colpì duramente le province di Modena, Mantova, Ferrara e le aree circostanti, segnando l’inizio di una lunga e devastante sequenza sismica. Questo evento sismico non fu isolato: seguirono oltre 3000 repliche (aftershocks), tra cui un potente terremoto di magnitudo Mw 5.6 il 29 maggio alle ore 9:00 italiane, che causò ulteriori crolli e vittime.

L’impatto del terremoto in Emilia-Romagna

La prima scossa, con epicentro localizzato tra Finale Emilia e San Felice sul Panaro in provincia di Modena, e Sermide in provincia di Mantova, ebbe un impatto devastante. Sebbene molti edifici abitativi rimasero integri, il sisma provocò danni significativi a edifici di culto, beni storico-culturali e capannoni industriali. La zona colpita era classificata come area a bassa pericolosità sismica, secondo la delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna del 2003, un fattore che rendeva ancor più inaspettata e tragica la portata della distruzione.

Conseguenze immediate

Il terremoto causò la morte di 7 persone, 5 delle quali persero la vita a causa di conseguenze dirette dell’evento sismico, mentre 2 morirono per cause concomitanti. Le province di Modena e Ferrara furono le più colpite, con danni significativi anche nelle province di Bologna e Mantova.

Dichiarazione dello Stato di Emergenza

La gravità della situazione portò il Presidente del Consiglio dei Ministri a emanare una dichiarazione di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari, come previsto dalla legge del 2002. Il 22 maggio, il Consiglio dei Ministri dichiarò lo stato di emergenza per le province di Ferrara, Modena, Mantova e Bologna, fissandone la durata a 60 giorni. Il coordinamento degli interventi fu affidato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli.

Interventi di Protezione Civile

Il 22 maggio, Gabrielli firmò un’ordinanza per disporre i primi interventi urgenti di protezione civile, volti al soccorso e all’assistenza della popolazione colpita, nonché agli interventi provvisionali necessari. Alla conclusione dello stato di emergenza, il coordinamento passò alle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ciascuna per i territori di competenza.

Un lungo periodo di instabilità

La sequenza sismica non si fermò con le prime scosse. Si contarono altri 6 terremoti di magnitudo pari o superiore a 5, e un totale di 24 eventi sismici di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9, oltre a circa 230 scosse di magnitudo tra 3.0 e 3.9. Questo prolungato periodo di instabilità sismica mise a dura prova la resilienza delle comunità locali, richiedendo un impegno straordinario da parte delle autorità e della popolazione per la ricostruzione e il ritorno alla normalità.

