Nel 2026 l’Italia ospiterà il Forum Euromediterraneo sull’Acqua

È stata annunciata a Bali, nel corso del 10° World Water Forum, l’assegnazione all’Italia del primo Forum euromediterraneo sull’acqua del 2026, importante momento di confronto verso il prossimo Forum mondiale. Il riconoscimento premia il lavoro comune, fatto in questo ultimo anno, da Ministeri, Enti Locali, attori del sistema italiano dell’acqua, riuniti nel comitato “One Water”, che è riuscito a riportare l’Italia sullo scenario internazionale del confronto sul futuro delle risorse idriche.

“Hanno riconosciuto la qualità delle nostre proposte e la forza di un’iniziativa, che ha visto insieme Governo, enti del settore, Regioni, Comuni ed imprese italiane,” afferma il Presidente del Comitato, on.le Maria Spena.

L’annuncio è stato dato nella sessione plenaria sul dialogo interregionale in chiusura del Forum mondiale a Bali ed è stato anticipato nel corso di un workshop tenutosi nel padiglione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo.

“Le sfide comuni sulla innovazione, sull’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, sull’accesso e la distribuzione nelle città e nelle campagne, sul riuso e sulle tecnologie per la ricerca, il tema della Blue finance per sostenere gli ingenti investimenti necessari, saranno al centro del Forum italiano, che per la prima volta da Mediterraneo diventa Euromediterraneo, coinvolgendo Paesi importanti come quelli del nord Europa e dei Balcani, nonchè istituzioni fondamentali come la Commissione Europea accanto all’Unione per il Mediterraneo,” concludono i rappresentanti del Comitato “One Water”.

