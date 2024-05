Il 26 maggio 1917 un potente tornado sconvolge Matoon (Illinois), il più longevo di tutti i tempi

MeteoWeb

Il 26 maggio 1917, la città di Mattoon, nell’Illinois centrale, fu colpita da uno dei tornado più devastanti della storia degli Stati Uniti, classificato come F4 sulla scala Fujita. Questo evento tragico è ricordato come il 3° disastro da tornado più mortale nella storia dello Stato, con 108 vite perse e circa 638 persone ferite, quasi tutte nella zona di Mattoon/Charleston.

Un disastro di proporzioni storiche

Inizialmente, si credeva che il disastro del 26 maggio 1917 fosse causato da un singolo tornado che aveva percorso una distanza incredibile di 293 miglia, dalla riva del fiume Mississippi di fronte a Louisiana, Missouri, attraversando gran parte dell’Illinois centrale e dell’Indiana, fino a terminare vicino a Mount Vernon, Indiana. Tuttavia, studi successivi hanno rivelato che questo percorso era in realtà il risultato di una serie di 4-8 tornado distinti. La porzione dell’Illinois del percorso misurava circa 155 miglia, compreso il tempo in cui il tornado era sollevato da terra, e durò circa 4 ore.

L’impatto del tornado su Mattoon e Charleston

Il tratto più distruttivo del tornado, quello che attraversò Mattoon e Charleston, raggiunse un’intensità di F4 sulla scala Fujita, con venti stimati tra 207 e 260 miglia orarie (tra 333 km/h e 418 km/h). Questo potente tornado ha lasciato una scia di devastazione, distruggendo case, edifici e infrastrutture. La furia del tornado ha reso necessaria una grande operazione di soccorso e recupero, complicata ulteriormente dalla confusione iniziale e dal doppio conteggio di alcune vittime nelle aree più colpite.

Una tragedia umanitaria

Oltre alle perdite di vite umane e ai feriti, il tornado del 26 maggio 1917 ha avuto un impatto duraturo sulle comunità locali. Molte famiglie persero tutto, dalle case ai mezzi di sostentamento. La ricostruzione fu lenta e dolorosa, ma la tragedia portò anche a una maggiore consapevolezza della necessità di migliorare le previsioni meteorologiche e le misure di emergenza per affrontare simili catastrofi in futuro.

Il tornado in Illinois, un fenomeno meteorologico straordinario

Questo evento rimane uno dei tornado più studiati della storia, non solo per la sua intensità e per la devastazione causata, ma anche per la sua durata eccezionale. Con un tempo totale di 7 ore e 20 minuti, sebbene suddiviso in più tornado, il fenomeno del 26 maggio 1917 rimane uno dei più longevi mai registrati.

