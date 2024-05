Il 29 maggio 1453 la caduta di Costantinopoli, la fine di un impero millenario

MeteoWeb

Il 29 maggio 1453 le armate turche ottomane, guidate dal giovane e ambizioso sultano Mehmed II, conosciuto come “il Conquistatore”, conquistarono Costantinopoli, ponendo così fine al millenario Impero Romano d’Oriente. Questo evento non solo ha trasformato la geografia politica del Medio Oriente e dell’Europa, ma ha anche segnato la fine di un’era e l’inizio di un’altra.

L’assedio e la conquista

L’assedio di Costantinopoli iniziò il 6 aprile 1453. Mehmed II, a soli 21 anni, aveva deciso di realizzare un sogno che molti dei suoi predecessori avevano coltivato: conquistare la grande città che per secoli era stata il baluardo della cristianità orientale. Con un esercito di circa 80mila uomini e un’avanzata artiglieria, gli ottomani posero l’assedio alla città.

Costantinopoli, nonostante le sue possenti mura e la difesa accanita dei suoi abitanti e dei pochi alleati occidentali, non era più la grande potenza che era stata in passato. L’imperatore Costantino XI Paleologo, l’ultimo degli imperatori bizantini, difese strenuamente la città, ma le forze erano impari. Dopo quasi due mesi di assedio, il 29 maggio, le forze ottomane riuscirono a sfondare le difese della città.

La fine di un’epoca

Costantino XI morì in battaglia, diventando un simbolo della resistenza disperata dell’Impero Romano d’Oriente. La leggenda narra che, avendo rifiutato di fuggire, si gettò nella mischia indossando l’armatura di un soldato comune, combattendo fino all’ultimo respiro. Con la sua morte e la caduta di Costantinopoli, l’Impero Romano d’Oriente cessò di esistere, segnando la fine di una continuità imperiale durata oltre un millennio.

Le conseguenze storiche

La caduta di Costantinopoli ebbe conseguenze profonde. In primo luogo, rappresentò un colpo devastante per la cristianità europea, che perse uno dei suoi baluardi principali contro l’espansione islamica. La presa della città aprì la strada all’espansione ottomana in Europa, con i Balcani che presto caddero sotto il controllo ottomano.

In secondo luogo, segnò un cambiamento culturale significativo. Molti studiosi e artisti bizantini fuggirono verso l’Occidente, portando con sé preziosi manoscritti e conoscenze che contribuirono al Rinascimento europeo. Costantinopoli, ribattezzata Istanbul, divenne una delle città più importanti del mondo islamico e un centro culturale, politico ed economico dell’Impero Ottomano.

Il Sultano Mehmed II

Mehmed II è ricordato come uno dei più grandi conquistatori della storia. La presa di Costantinopoli non solo cementò il suo dominio ma segnò anche l’inizio della trasformazione dell’Impero Ottomano in una delle potenze più formidabili del mondo. Non solo conquistò la città, ma ne fece anche la capitale del suo impero, rinnovandola e arricchendola con nuovi edifici, come la trasformazione della grande basilica di Santa Sofia in una moschea.

