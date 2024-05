Addio al genetista di fama internazionale Alberto Piazza

MeteoWeb

Si è spento all’età di 82 anni il Professor Alberto Piazza, rinomato genetista di fama internazionale, lasciando un vuoto profondo nella comunità scientifica e accademica. Con una doppia laurea in Fisica e Medicina e Chirurgia, Piazza ha dedicato la sua vita alla ricerca genetica, contribuendo in modo significativo alla comprensione della relazione tra patrimonio genetico umano e storia delle civiltà.

Alberto Piazza: una figura di rilievo

Alberto Piazza è stato una figura di rilievo nel panorama scientifico internazionale. Nato con una mente brillante e un’insaziabile curiosità, Piazza ha intrapreso un percorso accademico eccezionale, conseguendo due lauree che gli hanno permesso di sviluppare un approccio multidisciplinare alla genetica. Il suo impegno lo ha portato a ricoprire ruoli di grande responsabilità e prestigio. Dal 2004 al 2010, ha diretto il Dipartimento di Genetica, Biologia e Biochimica dell’Università di Torino, dove ha guidato numerosi progetti di ricerca innovativi. Inoltre, come presidente e direttore scientifico della Human Genetics Foundation (HuGeF), ente strumentale della Compagnia di San Paolo compartecipato dall’Università e dal Politecnico di Torino, Piazza ha promosso studi pionieristici e ha sostenuto la formazione di giovani ricercatori.

La carriera di Piazza è stata costellata di successi e riconoscimenti. Con oltre 230 pubblicazioni all’attivo, il suo contributo alla genetica è stato ampiamente riconosciuto e apprezzato. Tra le sue opere, “Storia e geografia dei geni umani”, scritta in collaborazione con Luigi Luca Cavalli-Sforza e Paolo Menozzi, occupa un posto di rilievo. Questo libro è considerato un’opera fondamentale per chiunque desideri comprendere il complesso rapporto tra il nostro patrimonio genetico e la storia delle civiltà umane. L’opera ha gettato le basi per nuove ricerche e ha aperto la strada a un approccio interdisciplinare che ha influenzato molteplici campi di studio.

Ricerca sul campo

Il lavoro di Piazza non si è limitato alla teoria. Ha partecipato attivamente a numerosi progetti di ricerca sul campo, contribuendo a studi che hanno avuto un impatto significativo sulla salute pubblica e sulla comprensione delle malattie genetiche. La sua capacità di integrare conoscenze provenienti da diverse discipline lo ha reso un ricercatore versatile e innovativo, capace di affrontare le sfide più complesse con un approccio olistico.

La Human Genetics Foundation, sotto la sua guida, è diventata un centro di eccellenza per la ricerca genetica. Piazza ha saputo creare un ambiente stimolante e collaborativo, attirando talenti da tutto il mondo e promuovendo la condivisione di conoscenze e competenze. La sua visione ha permesso all’ente di crescere e affermarsi come punto di riferimento internazionale nella genetica umana.

Il professor Piazza era noto anche per la sua dedizione all’insegnamento. Molti dei suoi studenti e colleghi lo ricordano come un mentore ispiratore, sempre pronto a condividere il suo sapere e a incoraggiare il pensiero critico. Il suo approccio all’educazione era caratterizzato da una profonda empatia e da un autentico interesse per il successo e lo sviluppo personale dei suoi studenti.

La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile non solo per l’Università di Torino e la Human Genetics Foundation, ma per l’intera comunità scientifica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.