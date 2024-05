Addio Kabosu: il cane che ha ispirato Dogecoin

MeteoWeb

Il mondo delle criptovalute non è solo un mercato finanziario dinamico e in rapida evoluzione; è anche una vibrante cultura ricca di meme, simboli e una forte community online. Uno dei simboli più amati e riconosciuti di questa cultura è Kabosu, il cane che ha ispirato Dogecoin. Recentemente, la notizia della morte di Kabosu all’età di 18 anni ha scosso profondamente questa comunità. Questo articolo esplorerà in dettaglio la vita di Kabosu, il suo impatto sulla cultura dei meme e delle criptovalute, e le intense reazioni della community a questa triste perdita.

La storia di Kabosu

Kabosu, uno Shiba Inu nato in Giappone, è diventato una celebrità su internet grazie a una singola foto che è diventata virale. La foto di Kabosu, scattata dalla sua proprietaria Atsuko Sato nel 2010, mostra il cane con un’espressione facciale unica, quasi pensierosa, con le zampe incrociate e gli occhi leggermente socchiusi. Questa immagine è stata rapidamente adottata dagli utenti di internet e trasformata nel meme “Doge“. Nel meme, l’immagine di Kabosu è spesso accompagnata da testo in Comic Sans, con frasi spezzate e grammaticamente scorrette come “such wow”, “much amaze”, e “very doge”, che imitano l’inglese rotto.

L’adozione di Kabosu come meme è stata sorprendentemente organica. Atsuko Sato ha condiviso la foto sul suo blog personale, senza immaginare che sarebbe diventata un fenomeno globale. La naturale espressione di Kabosu ha toccato un nervo scoperto, incapsulando perfettamente l’umorismo di internet e la cultura dei meme, caratterizzata da semplicità, immediatezza e un senso di comunità condivisa.

L’origine di Dogecoin

Dogecoin è stato creato nel dicembre 2013 da Billy Markus e Jackson Palmer, due ingegneri del software che desideravano creare una criptovaluta alternativa più divertente e accessibile rispetto a Bitcoin. Markus e Palmer erano affascinati dalla cultura dei meme e dall’immagine di Kabosu, che aveva già raggiunto uno stato iconico. Decisero quindi di usare l’immagine di Kabosu come logo della loro nuova criptovaluta, che chiamarono Dogecoin, combinando il termine “dog” (cane) con il suffisso “ecoin” per evidenziare la sua natura come valuta digitale.

Dogecoin è nato come una parodia delle criptovalute, ma è rapidamente cresciuto in popolarità. La community di Dogecoin ha adottato un tono giocoso e generoso, spesso utilizzando la criptovaluta per raccogliere fondi per cause benefiche e progetti comunitari. Ad esempio, nel 2014, la community ha raccolto $50,000 in Dogecoin per sponsorizzare il pilota NASCAR Josh Wise. Questo tipo di attività ha contribuito a cementare Dogecoin come una criptovaluta con uno spirito unico, molto diverso dalle altre monete digitali.

La morte di Kabosu

La notizia della morte di Kabosu è stata resa pubblica il 24 maggio 2024, causando un’ondata di cordoglio tra gli utenti di internet e la comunità crypto. Il proprietario di Kabosu ha confermato la notizia con un messaggio commovente sul blog ufficiale di Kabo-chan, dichiarando che Kabosu è entrato in un sonno profondo alle 07:50 del mattino. Questo messaggio ha toccato il cuore di molti, che hanno espresso il loro dolore e gratitudine per l’influenza positiva che Kabosu ha avuto nelle loro vite.

La conferma della morte di Kabosu è arrivata come un colpo doloroso per molti, soprattutto perché in passato erano circolate notizie false sulla sua morte. La conferma ufficiale ha messo fine a ogni dubbio e ha dato alla community un momento di riflessione e ricordo. Molti hanno condiviso le proprie esperienze personali e storie su come Kabosu e il meme Doge abbiano influenzato positivamente le loro vite, creando un mosaico di ricordi affettuosi che testimoniano l’impatto profondo di questo cane straordinario.

Reazioni della Community Crypto

Il cordoglio per la morte di Kabosu è stato palpabile in tutta la rete. Molti membri della comunità crypto, pur non conoscendo personalmente Kabosu, hanno condiviso messaggi di condoglianze e ricordi affettuosi sui social media. La perdita di Kabosu è stata sentita come una perdita personale per molti, evidenziando l’importanza dei simboli e delle mascotte nella creazione di un senso di appartenenza e comunità.

Le piattaforme social come Twitter, Reddit e Discord sono state inondate di messaggi di tributo a Kabosu. Gli utenti hanno condiviso meme, foto e video commemorativi, celebrando la vita di Kabosu e il suo impatto sulla cultura digitale. Alcuni membri della community hanno anche proposto di creare un fondo commemorativo in onore di Kabosu, destinato a sostenere cause benefiche per gli animali, perpetuando così l’eredità di generosità e positività che Dogecoin ha sempre rappresentato.

La cerimonia di commemorazione

Per onorare la memoria di Kabosu, è stata organizzata una cerimonia che si terrà il 26 maggio 2024 a Narita, dalle 13:00 alle 16:00 ora locale, presso Flower Kaori. Questa cerimonia permetterà ai fan e ai membri della community di rendere omaggio a Kabosu e di celebrare la sua vita e il suo impatto duraturo.

La cerimonia sarà un momento di riflessione e celebrazione, con la partecipazione di persone che hanno amato e apprezzato Kabosu in tutto il mondo. Saranno presenti vari oratori che condivideranno aneddoti e riflessioni sulla vita di Kabosu, mentre i partecipanti potranno portare fiori e messaggi di condoglianze. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming per permettere a tutti coloro che non possono essere presenti fisicamente di partecipare virtualmente e condividere questo momento di commozione e ricordo.

