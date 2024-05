Adunata Alpini, nuovo record storico di partecipazione

MeteoWeb

Ieri sera, alle 22:45, si è conclusa ufficialmente la 95ª Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza, che ha segnato un nuovo record storico con la partecipazione di 100mila alpini in sfilata e 500mila persone accorse in città nei 3 giorni di evento. Dopo quasi 14 ore di sfilata, la manifestazione ha raggiunto il suo epilogo. Prima della cerimonia di chiusura, con la fanfara della Brigata Julia, si è svolto il passaggio ufficiale della “stecca” alla prossima adunata che si terrà a Biella, in Piemonte, dove l’evento si svolgerà per la prima volta.

Alla cerimonia erano presenti importanti personalità, tra cui il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il suo omologo piemontese, Alberto Cirio, e i due sindaci, Claudio Corradino di Biella e Giacomo Possamai di Vicenza. Hanno presenziato anche i presidenti delle sezioni Monte Pasubio e di Biella.

“Nei giorni in cui celebrano la loro 95ª Adunata Nazionale, desidero inviare un pensiero di gratitudine a tutti gli Alpini. La vostra storia di sacrificio, coraggio, dedizione e amor di Patria è un faro per tutti noi.Viva gli Alpini!“, ha scritto sui social il premier Giorgia Meloni.

Il sottosegretario alla Difesa con delega all’Esercito e alle Associazioni d’Arma Isabella Rauti ha partecipato all’Adunata Nazionale degli Alpini. “Dopo 33 anni, gli Alpini tornano a Vicenza per la 95ª Adunata. La sfilata conclude tre giorni di una festa di popolo e colori ispirata alla condivisione di valori identitari ed all’impegno sociale dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana). Il Corpo degli Alpini ha difeso la Patria in battaglia e versato un grande contributo di sangue; oggi si confronta con scenari sempre più complessi e proietta la sua specialità verso il futuro,” ha dichiarato Rauti. “Memoria, tradizioni e nuove capacità operative per realizzare, come recita lo slogan dell’Adunata di quest’anno, ‘Il sogno di pace degli Alpini’. Grazie per quello che fate ogni giorno“.

“Questa è l’adunata del secolo, la 6ª che si tiene a Vicenza, l’unica città che ha due medaglie d’oro al valor militare e la prima adunata fu nel 1920 proprio sul Monte Ortigara qui vicino,” ha ricordato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.