La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido per tutta la giornata di domani, domenica 19 maggio. Su tutta l’isola è previsto un livello di allerta arancione. Sarà il terzo giorno consecutivo di allerta arancione per rischio incendi.

