Allerta Meteo, allarme ESTOFEX per oggi e domani: “nubifragi, grandine e tornado al Nord”

MeteoWeb

Allerta Meteo tra oggi e domani per nubifragi, grandine e tornado al Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso, valido dalle 8 di oggi mercoledì 15 maggio, fino alle 8 di domani, giovedì 16 maggio 2024. In dettaglio, un Livello 2 è stato emesso per parti del Nord Italia (Alpi meridionali) principalmente per piogge eccessive; un Livello 2 è stato previsto per parti del Nord/Est dell’Italia (Emilia-Romagna fino al Sud/Ovest del Veneto) principalmente per forti raffiche di vento, piogge eccessive, grandine di grandi dimensioni e rischio tornado. Un Livello 1 circonda entrambe le aree di livello 2 con piogge eccessive come principale rischio ma anche per rischio isolato di tornado/grandine.

Un Livello 1 è stato emesso per l’area che va dalla Francia sud-orientale fino all’Ovest-Sud/Ovest della Germania principalmente per piogge eccessive isolate, grandinate e forti raffiche di vento, ma anche per evento isolato di tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Per quanto riguarda in dettaglio il Nord Italia, il bollettino di allerta meteo ESTOFEX riporta che “la prima area di interesse sarà il Piemonte settentrionale, forse estendendosi alla Valle d’Aosta e alle regioni svizzere adiacenti“. “Già sono stati previsti oltre 100 mm fino all’inizio del periodo di previsione e le indicazioni mostrano chiari segnali per altri 100-250 mm in questa regione a causa della natura statica del fronte ad Ovest, che convoglia l’umidità direttamente nell’orografia. Potrebbe esserci un temporaneo calo dell’attività durante il pomeriggio, prima che le precipitazioni tornino ad aumentare durante le ore notturne. È stato emesso un livello 2 determinato da alluvioni lampo. Tempeste di coda o più discrete potrebbero portare grandinate isolate e un tornado“.

Durante il giorno, “anche le aree di versante dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia settentrionale vedranno convezione con piogge eccessive. Le indicazioni indicano quantità di pioggia nelle 24 ore nell’intervallo di 100-200 mm con la maggior parte delle precipitazioni previste in un periodo di tempo più breve. Di conseguenza, è stato emesso un livello 2 ed è stato esteso verso Est per coprire questo rischio. Ancora una volta, le tempeste di coda presentano una minaccia di tornado/bassa grandine isolata“.

Una 3ª area di interesse si evolve sull’Emilia-Romagna. “L’innesco di nuovi temporali attende le ore di mezzogiorno/pomeriggio mentre un’altra onda di media/alta quota ruota attraverso questa area di interesse. È probabile che i temporali si inneschino lungo gli Appennini settentrionali e poi si spostino a Nord/Est, successivamente verso Est mentre si disaccoppiano dal flusso di fondo e vengono guidati dalla dinamica interna (non) lineare“. Sono possibili “supercelle ampie/durevoli con tutti i tipi di rischi, incluso un aumentato (e potenzialmente forte) rischio di tornado, forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni“.

Il maltempo prosegue anche domani

ESTOFEX ha previsto un’ulteriore allerta meteo valida dalle 8 di giovedì 16 maggio alle 8 di venerdì 17 maggio. È stato emesso un Livello 2 per il Sud della Germania principalmente per piogge eccessive. È stato emesso un Livello 2 per parti del Nord/Est Italia, ma anche per parti della Croazia fino all’Ungheria sudoccidentale-Nord/Ovest della Serbia principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, piogge eccessive e un rischio isolato di tornado. Un’ampia area di Livello 1 circonda le aree di Livello 2 per un rischio simile con probabilità inferiori.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.