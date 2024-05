Allerta Meteo, domani altra giornata di maltempo estremo: nubifragi, grandine e rischio tornado al Nord

MeteoWeb

Dopo la giornata odierna caratterizzata da violenti temporali al Nord, con nubifragi e furiose grandinate, domani si replica e sarà un’altra giornata di maltempo estremo. Sono previste altre violente grandinate, nubifragi e rischio tornado.

L’outlook temporali di Zena Storm Chaser

La conferma del rischio di maltempo estremo arriva anche dall’outlook temporali elaborato dal servizio Zena Storm Chaser. “Si continua sulla stessa falsariga degli scorsi giorni, a comandare è sempre la stessa figura di bassa pressione che dal Golfo di Biscaglia si è trasferita sull’Inghilterra ma rimanendo a ovest dell’Italia seguita a inviarci impulsi perturbati uno dietro l’altro”, spiegano gli esperti di Zena Storm Chaser. Nella giornata di domani, giovedì 23 maggio, “un cavo d’onda attraverserà il Settentrione e parte del Centro, rinnovando condizioni di forte instabilità. Il soleggiamento presente su molte aree sin dal mattino favorirà l’accumulo di cape con valori anche superiori ai 1600 J/Kg”.

Piemonte, Liguria e Lombardia

“Già dal mattino alcuni rovesci e temporali interesseranno le alte pianure piemontesi verso il VCO, sconfinando sul Varesotto. Nel primo pomeriggio, i temporali più intensi dovrebbero questa volta formarsi sul Cuneese e sul medio-basso Torinese seguendo la linea del livello 2. Lo scudo spaziale ligure potrebbe essere abbattuto sul Ponente, specialmente su Bormida, Albenganese, Loanese fino al Finalese ma con fenomeni che tenderanno a perdere di intensità raggiunta la costa”, si legge nell’outlook temporali di Zena Storm Chaser.

“In Lombardia i fenomeni più corposi sono attesi sui settori centro-orientali in successiva evoluzione verso est/nord-est seguendo il transito del cavetto. In tutte le aree con il livello 2 sono attese grandinate di piccole medie dimensioni (max 2-3cm) e possibili allagamenti, non si escludono accumuli di grandine al suolo”, viene riportato.

Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia

“I primi fenomeni si formeranno sulle basse pianure emiliane orientali e lungo la linea del Po su quelle occidentale, in evoluzione verso est nord est. Nuovamente sotto torchio il Veneto, con possibili allagamenti e accumuli di grandine al suolo sotto le celle più intense. I temporali saranno nuovamente poco organizzati ma non si esclude la formazione di una squall line dal Po verso nord”, segnala Zena Storm Chaser.

L’outlook temporali di Pretemp

Anche il servizio Pretemp segnala che “domani saranno possibili temporali localmente intensi al Nord Italia”. “La presenza di un cut-off in quota, chiuso sulle Isole Britanniche, favorisce l’estensione di una relativa saccatura fino alle regioni centro-settentrionali ove affluiscono masse d’aria ancora fredda e instabile, mentre nei bassi strati una debole saccatura conseguente alla presenza di un minimo barico sul Mare del Nord, contribuisce a mantenere condizioni d’instabilità. Viene emesso un livello 1 sul Nord Italia, principalmente sulla Pianura Padana, per forti piogge concentrate e locali grandinate di piccole o medie dimensioni, mentre un livello 0 varrà per sporadici fenomeni vorticosi non mesociclonici. Sulle altre zone indicate si stima un livello 0 per forti ma brevi piogge, isolate gradinate di piccole dimensioni e qualche colpo di vento convettivo”, segnalano gli esperti di Pretemp.

Livello 1 Pianura Padana

“Le probabili schiarite durante la mattinata potranno contribuire ad un aumento dell’instabilità a partire dai bassi strati, col raggiungimento di valori di CAPE localmente fino a 1000/1300J/kg; e con lapse rate tra bassa e media troposfera ancora elevato per la presenza di aria fredda in quota. I parametri di windshear rimarranno piuttosto blandi sebbene in lieve rinforzo rispetto alla giornata precedente, favorendo una migliore organizzazione dei sistemi convettivi (QLCS dopo una prima fase con cluster irregolari) ed anche una maggiore velocità di evoluzione. Ciò potrà favorire un leggero calo del rischio di accumuli di pioggia eccessivi, ma un contemporaneo leggero aumento del rischio di grandinate, ma ancora di piccole o in forma occasionale medie dimensioni”, si legge nell’outlook temporali di Pretemp.

“Dopo una prima fase caratterizzata da convezione orografica, l’azione dei conseguenti outflow boundary e di confluenze di basso livello alla mesoscala, tenderà a organizzare maggiormente i sistemi man mano che evolveranno verso la Pianura Padana, in particolare verso la parte centro-orientale laddove potrà incrementare i valori d’instabilità e shear la propagazione verso nord-est di una dry-line appenninica, la quale tuttavia al momento appare piuttosto debole e discontinua, il che lascia maggiore incertezza sulla fenomenologia emiliana e della Romagna settentrionale. I valori di PWAT rimarranno intorno a 25-30mm, ma in previsione di sistemi a meno lenta evoluzione gli accumuli non saranno eccessivamente abbondanti, ma sufficienti per livello 1, il quale varrà anche per grandinate di piccole o localmente medie dimensioni ma abbastanza frequenti (WBZ previsto ad altezza tra 2400 e 2800 m), specie in concomitanza ai sistemi meglio organizzati”, viene spiegato.

Pretemp segnala anche il rischio di formazione di tornado. “Rimarrà un discreto 0-3 km CAPE (150-200 J/kg) che non esclude il verificarsi di qualche isolato fenomeno vorticoso di tipo misociclonico o da mesovortex (livello 0), in particolare alla confluenza di eventuali outflow boundaty con incremento dello shear direzionale di basso livello. Un livello 0 è stato considerato anche per raffiche di vento convettive lungo i sistemi meglio organizzati”, concludono.

