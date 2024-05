MeteoWeb

Nuova allerta meteo per rischio temporali, anche oggi, 28 maggio 2024: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, martedì 28 maggio, alle 8 di domani, mercoledì 29 maggio 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 su alcune parti della Turchia principalmente per grandine di grandi dimensioni/raffiche di vento forti isolate, forti piogge e uno o due tornado; è stato previsto un livello 1 per parti del Sud/Ovest della Svezia principalmente per grandine di grandi dimensioni/raffiche di vento forti isolate, forti piogge e uno o due tornado; è stato emesso un livello 1 per la Germania nordorientale fino alla Polonia nordoccidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni isolate e forti piogge; diramato un livello 1 per parti della Polonia centrale principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni isolate e raffiche forti a severe; è stato emesso un livello 1 a Est dell’Estonia/Lettonia principalmente per alcuni eventi di grandine/raffiche; previsto un livello 1 su alcune parti della Bosnia ed Erzegovina fino alla Croazia principalmente per grandine di grandi dimensioni/raffiche di vento forti isolate e forti piogge, possibile anche un evento di tornado isolato.

Allerta Meteo: il bollettino ESTOFEX

Non ci sono molti cambiamenti a livello sinottico con il blocco in corso sulla Russia occidentale e un persistente promontorio subtropicale su Portogallo/Spagna. Nel mezzo, un canale con altezze geopotenziali abbassate si estende dall’Islanda al Mar Nero e poi più a Sud fino all’Egitto. Esistono numerosi massimi di vorticità con una vorticità aumentata su Irlanda/Scozia, Benelux fino alla Danimarca, Bulgaria fino alla Romania e sul Mediterraneo orientale, si legge nel bollettino. È prevista una convezione diurna con crescita su scala maggiore in numerosi cluster disorganizzati. Forti piogge, grandine isolata e venti con raffiche saranno i principali rischi.

Oggi maltempo anche in Italia

Nonostante l’allerta non menzioni direttamente l’Italia, la seguente mappa ESTOFEX ricomprende il Paese nel rischio temporali, ed il contesto sinottico suggerisce condizioni meteorologiche rilevanti. Il canale di basse altezze geopotenziali si estende dall’Islanda al Mar Nero, influenzando anche il Mediterraneo orientale, inclusa l’Italia. La mappa ESTOFEX mostra la possibilità di temporali da Nord a Sud dell’Italia. Le condizioni indicate, con vorticità aumentata e convezione diurna, implicano che l’Italia potrebbe affrontare temporali sparsi.

