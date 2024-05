Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità arancione per piogge intense e temporali forti

MeteoWeb

Scatta l’allerta meteo arancione per il forte maltempo che da stasera si abbatterà sul Friuli Venezia Giulia. Dalla mezzanotte alle 12:00 di venerdì 17 maggio, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta idrogeologica arancione sulle zone FVG-A e FVG-C e gialla sulle zone FVG-B e FVG-D per piogge intense anche stazionarie, criticità idraulica gialla sulle zone FVG-A, FVG-B e FVG-C per innalzamento corsi d’acqua di pianura; criticità idrogeologica gialla per temporali forti su tutto il Friuli Venezia Giulia.

“Una depressione atlantica si avvicinerà da ovest, attivando un flusso di correnti meridionali umide e instabili, che interesseranno la regione tutta la giornata di giovedì”, si legge nel bollettino di allerta. “Nella notte e al mattino, possibili piogge stazionarie anche temporalesche, intense o molto intense, specie su pianura pordenonese, udinese e Prealpi Carniche. Le piogge temporalesche continueranno più attenuate e intermittenti durante il corso della giornata ma saranno in nuova intensificazione dal tardo pomeriggio e fino alla notte, quando saranno possibili temporali localmente anche forti, più probabili su pianura, costa e Prealpi”, conclude il bollettino.

