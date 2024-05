Allerta Meteo per il Giro d’Italia: oggi e domani rischio piogge e temporali in Piemonte

MeteoWeb

Subito maltempo sul Giro d’Italia, oggi, per la 2ª tappa che prevede l’arrivo al Santuario di Oropa, teatro di una delle più grandi imprese di sempre di Marco Pantani nel Giro d’Italia del 1999. Dopo 25 anni da quella giornata storica, oggi sarà uno scontro diretto tra i favoriti della corsa rosa e c’è grande attesa per il superfavorito Tadej Pogacar, che proverà a prendere la maglia rosa. Grande curiosità per Damiano Caruso e Geraint Thomas, gli unici rivali che potrebbero insidiarlo per la vittoria finale.

La tappa di oggi partirà da San Francesco al Campo e percorrerà un lungo tratto di pianura per quasi cento chilometri fino a Valdengo. Poi nel biellese altre due salite, per l’Oasi Zegna e per Nelva, prima dell’erta finale da Biella al Santuario di Oropa appunto. Proprio nella parte finale della gara, da Valdengo in poi, il cielo si farà cupo e si potrebbe verificare qualche temporale nella salita verso il traguardo al Santuario di Oropa, dopo le 16:30.

Domani, lunedì 6 maggio, ci sarà la prima tappa facile per velocisti sempre in Piemonte: partenza a Novara, arrivo a Fossano. E domani il tempo sarà brutto su tutta la Regione, con cielo coperto e piogge sparse un po’ lungo tutto il percorso dei corridori.

Il Giro d’Italia, quindi, dopo il sole pieno di ieri a Torino, inizia nel peggiore dei modi sotto il profilo meteorologico: torna lo spettro dello scorso anno, quando tutta la corsa venne funestata dal maltempo e dal freddo anomalo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.