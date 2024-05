Allerta Meteo Lombardia: scatta il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 2 maggio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e temporali. “La Lombardia continua ad essere interessata da una circolazione depressionaria che determina condizioni atmosferiche instabili,” si legge nel bollettino “L’impulso perturbato, con piogge a tratti intense, sta interessando la regione dalla giornata di ieri 01/05. Al momento, le precipitazioni, anche a carattere di rovescio temporalesco, stanno iniziando a interessare il territorio pavese, in spostamento nelle prossime ore verso le restanti zone di pianura e successivamente ancora verso Nord a interessare le zone prealpine e quelle alpine. In coda a questo passaggio, nel tardo pomeriggio (dalle 16 circa), sarà possibile lo sviluppo di rovesci sparsi sulla pianura seguiti da residue piogge di debole intensità, che potranno insistere localmente anche in serata, principalmente su pianura e Prealpi. Vento di direzione variabile, in prevalenza debole ma con possibili temporanei rinforzi durante il passaggio degli impulsi perturbati con occasionali raffiche possibili fino a 55 km/h. Esaurimento dei fenomeni previsto tra il tardo pomeriggio e la prima serata“.

Durante l’intera giornata di domani 3 maggio “saranno possibili ancora deboli piogge o rovesci, più probabili nel pomeriggio e sera su Alta Pianura e Prealpi“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.