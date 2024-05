Allerta Meteo Lombardia: rovesci e temporali, codice giallo per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 6 maggio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico. “Il progressivo avvicinamento di un nucleo depressionario dalla Francia apporta un rinforzo di correnti umide Sud occidentali, responsabili delle prime deboli piogge sul Nord Italia,” si spiega nel bollettino. Nella seconda parte della giornata di oggi 6 maggio “si prevedono nuove e deboli precipitazioni tra Alpi e Prealpi, con possibili isolati rovesci, mentre saranno occasionali o assenti i fenomeni tra pianura e Appennino. Tra la serata e la successiva nottata è attesa una moderata intensificazione delle piogge sulle Prealpi Occidentali“.

Per la giornata di domani 7 maggio il bollettino di allerta meteo per la Lombardia riporta che “sono attese nuove precipitazioni sparse, da deboli a moderate e localmente sotto forma di rovesci. Nella prima parte del giorno i fenomeni interesseranno Alpi, Prealpi, Appennino e pianura occidentale, nel pomeriggio i restanti settori di pianura centro-orientali. Si segnala la probabilità di temporali nel pomeriggio sulla pianura (specie settori centromeridionali) e sull’Appennino, seppur non si escluda un marginale coinvolgimento anche dei settori prealpini. Viene considerata come “molto bassa” la probabilità di temporali forti. In serata parziale attenuazione delle piogge. Nel totale della giornata si prevendono accumuli generalmente compresi tra 5-30 mm su parte della pianura e sulle Prealpi Occidentali. Sulla pianura centro-occidentale, in maniera isolata, non si escludono entro il pomeriggio-sera accumuli fino a 40-60 mm“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.