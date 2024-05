Allerta Meteo Lombardia: temporali anche in pianura oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 29 maggio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Tra il pomeriggio e la sera di oggi 29 maggio, “si prevedono locali rovesci o isolati temporali sui rilievi, lievemente più probabili sulle zone prealpine e su Appennino. I fenomeni convettivi saranno in occasionale estensione alle zone di pianura adiacenti. Momentanea attenuazione ed estinzione delle precipitazioni in serata. In tarda serata una blanda intensificazione dei flussi umidi sulle zone occidentali potrà favorire nuovi rovesci o locali temporali. Ventilazione generalmente debole, con qualche rinforzo in quota sui rilievi settentrionali e qualche locale rinforzo durante gli eventi convettivi più marcati“.

Nelle prime ore di domani 30 maggio, in base a quanto riporta l’allerta meteo per la Lombardia, sono “previsti rovesci sparsi o locali temporali sulle zone occidentali, in lenta estensione verso le zone di pianura centrali ed orientali. Tra il primo pomeriggio e la serata si attendono nuovi rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in estensione verso le zone di pianura, con locali picchi di precipitazione tra 40 e 60 mm/12h. Dalla tarda serata probabile intensificazione delle precipitazioni sulle zone di pianura occidentali e centrali e sulle zone prealpine. I fenomeni convettivi più intensi e diffusi sono attesi dal pomeriggio. Ventilazione generalmente debole, in moderato rinforzo da Est in pianura dalla serata“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.