Allerta Meteo Lombardia: temporali in arrivo nel pomeriggio

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 27 maggio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la restante parte della giornata di oggi, lunedì 27 maggio, “si prevede un graduale aumento dell’instabilità atmosferica con probabilità di innesco di temporali in sensibile aumento dal tardo pomeriggio. Saranno possibili, già nel primo pomeriggio, locali rovesci e isolati temporali sulle zone montane, assenti o solo occasionali sulle aree di Pianura limitrofe. Dal tardo pomeriggio si attende l’aumento della probabilità di temporali, dapprima sulle zone occidentali e successivamente sulle zone centro-orientali. Si attendono venti generalmente deboli, in rinforzo dai quadranti meridionali in montagna, con locali e temporanei rinforzi e raffiche in occasione dei passaggi temporaleschi“.

Nella prime ore di domani, 28 maggio, riporta il bollettino di allerta meteo per la Lombardia, “prosegue e si esaurisce il passaggio perturbato, con fenomeni temporaleschi ancora possibili ovunque, ma più probabili sulle zone centro-orientali. Nel resto della giornata si prevedono ancora condizioni di debole instabilità atmosferica che dalla tarda mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio e in serata, potrà favorire lo sviluppo di locali rovesci e qualche temporale sulle zone prealpine e occasionalmente sulla pianura. Si prevede vento da Nord in rinforzo su Valchiavenna, mentre sul resto della regione si attende vento in prevalenza debole con rinforzi temporanei e raffiche in occasione dei temporali“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.