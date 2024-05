Allerta Meteo, maltempo a oltranza anche a giugno: mappe incredibili

MeteoWeb

E’ una domenica di tregua, almeno parziale, da parte del maltempo sull’Italia: splende il sole su quasi tutto il Centro e il Nord, anche se iniziano a formarsi le prime nubi convettive nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio saranno più diffuse e provocheranno locali piogge e temporali. Situazione diversa al Sud, dove i temporali sono già in atto in Puglia, Basilicata e Calabria, e nel pomeriggio se ne formeranno altri in Molise, Campania e Sicilia. A Palmi (Reggio Calabria) sono caduti 31mm di pioggia e nella provincia reggina, tra la piana di Gioia Tauro, l’Aspromonte e la Costa Viola, piove in modo incessante da ore.

L’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare è davvero spettacolare e conferma proprio l’attuale scenario: oggi è l’ultima domenica di un maggio freddo e ultra piovoso che non ha nulla di primaverile per le condizioni meteo in corso al Sud.

Al Nord, invece, il maltempo tornerà subito a fare sul serio già da domani, lunedì 27 maggio, con forti temporali nel pomeriggio-sera molto forti in Piemonte, ma estesi anche alla Lombardia. In Svizzera e Austria è alto il rischio di fenomeni estremi come bombe d’acqua e alluvioni lampo. La grandine, che tra venerdì e sabato ha colpito duramente gran parte d’Italia, sarà la protagonista assoluta. Forti temporali pomeridiani colpiranno ancora una volta, per il terzo giorno consecutivo, anche il Centro/Sud, soprattutto la Puglia, la Basilicata, la Campania e la Calabria:

Il maltempo proseguirà anche per tutta la settimana entrante: martedì avremo fenomeni estremi al Nord, poi instabilità diffusa lungo tutto lo Stivale fino al nuovo brusco peggioramento del prossimo weekend, quando tra sabato 1 e domenica 2 giugno un’enorme perturbazione proveniente da Nord/Est scenderà verso il Mediterraneo occidentale alimentando correnti caldo-umide dal Maghreb sull’Italia, con forti temporali e piogge torrenziali su gran parte del Paese. Lo scenario è analogo a quello delle scorse settimane: piogge alluvionali e fenomeni estremi al Nord, anche con freddo anomalo, grandine e neve a bassa quota. Tanta sabbia del Sahara, forti sbalzi termici e maltempo a tratti invece al Sud.

Con queste condizioni meteo inizierà anche l’estate meteorologica 2024: negli scorsi anni in questo periodo raccontavamo le prime ondate di calore e i primi weekend con le spiagge prese d’assalto. Quest’anno invece il freddo anomalo e il maltempo stanno condizionando la fine della primavera e l’inizio dell’estate dopo la lunga anomalia di caldo eccezionale dei mesi scorsi provocata da El Niño, che circa un mese fa è finito aprendo la nuova fase della stagione che continua ancora e probabilmente proseguirà a lungo.

