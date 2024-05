Allerta Meteo, maltempo estremo domani: rischio piogge alluvionali, grandine grossa e tornado

MeteoWeb

Il maltempo subirà in escalation sull’Italia domani e dopodomani, giovedì 30 e venerdì 31 maggio, con l’intensificazione di piogge e temporali soprattutto al Nord. Si rischiano piogge alluvionali, intense grandinate e possibili tornado. Anche il servizio Zena Storm Chaser avvisa sul maltempo che colpirà l’Italia domani. “Un vortice nordatlantico, ricolmo di aria fredda, scivola dall’Inghilterra verso la nostra penisola determinando l’ingresso di correnti cicloniche in quota che inizialmente saranno disposte da nord-ovest ma che successivamente ruoteranno a ovest e poi sud-ovest nella giornata di venerdì con l’ingresso del nocciolo freddo. I fenomeni si svilupperanno in un contesto ad alto shear (variazione dell’intensità e della direzione del vento con la quota), saranno quindi favoriti temporali a supercella ma l’energia disponibile alla convezione (CAPE) non sarà particolarmente elevata”, spiegano gli esperti di Zena Storm Chaser nel loro outlook temporali per domani, giovedì 30 maggio. Ecco i dettagli.

Liguria, Piemonte e Lombardia

“Tra notte e primo mattino si svilupperà una linea di rovesci, con qualche temporale sulle pedemontane lombarde con locali sconfinamenti sulle alte pianure, il rischio maggiore sarà dato dagli accumuli pluviometrici. Nel pomeriggio, con l’ulteriore avvezione di vorticità data dalla rotazione delle correnti da W/NW, le correnti convettive tenderanno a esaltarsi nell’area contrassegnata con un livello 2 con la probabile discesa di uno o due temporali a supercella da nord-ovest verso sud-est. Il dubbio se si tratterà di supercelle o multicelle è dato dal “buco di shear” presente a media quota, con una ventilazione non ottimale, comunque sia i temporali risulteranno intensi. Il CAPE previsto sino a 900J/Kg e ben distribuito lungo la colonna atmosferica e il calo termico favoriranno grandinate, con chicchi localmente sino a 3cm di diametro. In Liguria solo sconfinamenti dalle Alpi marittime verso le coste imperiesi”, si legge nell’outlook temporali.

Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia

“Primo passaggio tra notte e mattinata ad appannaggio delle alte pianure e delle zone prealpine (vedi Lombardia), con locali accumuli consistenti e al più qualche grandinata di piccole dimensioni. Si tratterà di rovesci con solo qualche temporale affogato in mezzo. Tra il mezzogiorno e le ore pomeridiane, rapida destabilizzazione dell’atmosfera anche più a sud (livello 2 e 3), dove si formeranno diversi nuclei temporaleschi (alta probabilità di supercelle), grazie al ricarico di aria umida e ricca di energia proveniente dal mare che andrà a convergere con il nord est lasciato in eredità dai fenomeni della mattinata”, viene spiegato.

“I temporali più intensi si svilupperanno quindi non molto lontano dalla linea di costa portando gli effetti più intensi proprio su di essa. Saranno possibili grandinate sino a 3-4cm di diametro e non si esclude la formazione di tornado. Possibile autorigenerante tra tardo pomeriggio e sera lungo la costa friulana a causa dell’insistenza della convergenza tra il sud-est e il nord-est”, concludono gli esperti di Zena Storm Chaser.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.