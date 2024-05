Allerta Meteo, maltempo estremo per tutta la settimana: venerdì giornata terribile | MAPPE

MeteoWeb

Maltempo senza sosta sull’Italia: il mese di maggio si conclude con una settimana di fenomeni meteo estremi in tutto il Paese, a partire da oggi – lunedì 27 – con i primi forti temporali che iniziano in queste ore a colpire il Nord/Ovest. Piemonte sugli scudi, come già accaduto a più riprese nei giorni scorsi: molte località della Regione chiuderanno questo maggio con oltre 500–550mm di pioggia mensile, un dato davvero straordinario che non ha precedenti nella storia pluviometrica del Nord/Ovest.

Ma forti temporali stanno colpendo anche il Centro/Sud, lungo l’Appennino, come possiamo osservare nelle ultime immagini satellitari:

Stasera il maltempo si intensificherà in tutto il Nord/Ovest, con forti temporali tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, anche se i fenomeni più estremi si abbatteranno su Francia e Svizzera, appena oltre il confine:

Allerta Meteo per domani, martedì 28 maggio

Domani, martedì 28 maggio, il maltempo si concentrerà su Nord/Est e Centro/Sud. Sarà una giornata di grande instabilità in tutto il Paese, con forti temporali pomeridiani nelle zone interne dell’Appennino, dalla Liguria alla Sila. I fenomeni avranno sconfinamenti su coste e pianure delle Regioni orientali, a causa delle correnti occidentali che spingeranno i cumulonembi verso levante. Piogge e temporali anche al Nord, tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia:

Tutte le autorità competenti, dall’aeronautica militare alla protezione civile, hanno già diramato i bollettini di allerta meteo per le prossime ore:

Allerta Meteo: fenomeni estremi per tutta la settimana, venerdì 31 la giornata peggiore

Il maltempo proseguirà per tutta la settimana: avremo forti temporali anche mercoledì 29 e giovedì 30, al Nord e anche al Centro/Sud, molto forti nelle zone interne dell’Appennino. Poi venerdì 31 maggio irromperà dal cuore dell’Europa una goccia fredda che alimenterà il maltempo più estremo, con annesso un crollo delle temperature. Tornerà la neve sulle Alpi e anche sulle vette dell’Appennino tosco/emiliano, avremo furiose grandinate e in pianura Padana si verificheranno temporali davvero molto molto violenti.

L’ultimo aggiornamento delle mappe sinottiche del modello europeo ECMWF è davvero incredibile: è alto il rischio di tornado distruttivi nel cuore della pianura Padana. Venerdì sarà davvero una giornata terribile per il maltempo in arrivo:

Le carte sulla pioggia dei prossimi dieci giorni secondo il modello americano GFS confermano il trend di fenomeni estremi e piogge torrenziali sull’Italia non solo per questa settimana, ma anche per la prossima. Giugno inizierà esattamente come Maggio sta finendo: all’insegna del maltempo più estremo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

