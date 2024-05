Allerta Meteo, mappe impressionanti per il maltempo di venerdì 31 maggio

MeteoWeb

Mentre sull’Italia imperversa il maltempo provocato prevalentemente (ma non solo) da forti temporali pomeridiani che continueranno anche mercoledì e giovedì, gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo sono davvero impressionanti per i fenomeni meteo estremi in arrivo sull’Italia per la giornata di venerdì 31 maggio. Questo mese condizionato fortemente dal maltempo, si concluderà con una giornata da incubo al Nord Italia dove transiterà un profondo ciclone proveniente dall’Europa centrale e il suo passaggio alimenterà maltempo molto intenso.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli posizionano il ciclone proprio tra le Alpi e il cuore della pianura Padana, in transito dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia tra venerdì mattina e venerdì sera. Eloquenti le mappe che pubblichiamo a corredo dell’articolo. La tempesta provocherà violenti temporali con tornado, grandine e piogge torrenziali: è alto il rischio di fenomeni distruttivi, anche se per un’allerta meteo più dettagliata bisognerà ancora attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni. Che su MeteoWeb saranno puntuali e approfonditi.

