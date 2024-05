Allerta Meteo Milano, Granelli: “vasca di laminazione svuotata e pronta a difendere la città”

MeteoWeb

Allerta meteo rossa per rischio idrogeologico con forti piogge su Milano e il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, con perturbazione che viene da sud-ovest. Della nuova ondata di maltempo ai nastri di partenza in Lombardia ha dato puntuale notizia l’assessore alla Sicurezza milanese, Marco Granelli. “Per il Seveso, la vasca è stata svuotata e pronta a difendere Milano. Per il Lambro, stiamo interloquendo con Aipo e disponendo presidi di protezione civile e MM a Pontelambro e nelle zone più a rischio. Sottopassi sotto controllo e da stamattina attuati interventi preventivo di pulizia”, ha scritto Granelli su Facebook.

La Polizia locale rende noto che già alcuni sottopassi e vie sono allagate. I vigili stanno monitorando la situazione in modo da intervenire tempestivamente dove necessario.

