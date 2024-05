Allerta Meteo, inizia una nuova fase di forte maltempo: forti piogge e temporali in tutt’Italia

MeteoWeb

Sta iniziando una nuova fase di maltempo sull’Italia: inizialmente coinvolgerà il Nord, già da stasera. Poi si sposterà anche al Sud da metà settimana. La nuova ondata di maltempo è provocata da un violento ciclone Atlantico che dall’oceano avanza verso l’Europa e nei prossimi giorni si approfondirà fino a 990hPa tra le isole Britanniche e la Francia, avvicinandosi ulteriormente all’Italia nei giorni centrali della settimana.

La prima fase del maltempo, che inizia oggi, è quella pre-frontale. Avremo forti temporali pomeridiani che colpiranno tutta l’area alpina e che già stasera si riveleranno particolarmente violenti su Lombardia e Piemonte. Attenzione anche ai fenomeni nelle zone interne dell’Appennino:

Domani, lunedì 13 maggio, il maltempo tornerà ad essere ciclonico, non quindi soltanto convettivo. Sin dalla mattina avremo forti temporali e piogge abbondanti in tutta la fascia Prealpina centro-occidentale, dal Piemonte al Trentino:

Nel pomeriggio-sera i temporali si intensificheranno con la componente convettiva proprio nelle zone interne delle Alpi ma anche dell’Appennino centrale, tra Marche, Abruzzo e Molise, dove saranno molto intensi:

Dopodomani, martedì 14 maggio, inizierà il vero e proprio ciclone con piogge torrenziali su tutto il Nord dove diluvierà in modo incessante almeno per 4 giorni consecutivi. I fenomeni saranno molto violenti in Lombardia, dove si potranno verificare frane, smottamenti, allagamenti e inondazioni.

Ma attenzione: il maltempo non si limiterà esclusivamente al Nord. Interesserà anche il Centro/Sud, con forti piogge e temporali tra Toscana, Umbria e Marche già martedì sera, e poi in Calabria e Sicilia – e da lì in ulteriore risalita verso Puglia, Basilicata e Campania – tra mercoledì, giovedì e venerdì.

