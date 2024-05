MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in Italia per forti piogge e grandine: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, giovedì 23 maggio, alle 8 di domani, venerdì 24 maggio 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per alcune parti della Turchia principalmente per forti piogge e grandine isolata/forti raffiche di vento; è stato previsto un livello 1 per alcune parti del Nord Algeria principalmente per grandine e forti raffiche di vento; numerose aree di livello 1 sono state previste per parti dell’Europa centro-occidentale/orientale e della Polonia nordoccidentale fino alla Norvegia sudorientale principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo, forte maltempo in Italia oggi 23 maggio: il bollettino ESTOFEX

Un anticiclone in formazione sulla Scandinavia crea una sorta di schema di blocco, riporta il bollettino ESTOFEX. Questo schema statico presenta deboli gradienti di pressione al livello del mare sulla maggior parte dell’Europa, con la convezione a lento movimento come principale rischio. Questo schema di blocco mantiene attivo il regime di flusso diviso con un pronunciato getto subtropicale che interessa parti dell’Europa sudorientale.

Per quanto riguarda l’area di livello 1, che ricomprende l’Europa centro-occidentale, è prevista convezione a lento movimento dalle ore diurne. Questa attività cresce in numerosi cluster a lento movimento, che si indeboliscono durante le ore notturne. Il principale rischio sarà rappresentato da forti piogge, ma nel Nord Italia è possibile anche la grandine (probabilmente molta grandine piccola).

Dove pioverà oggi

Riassumendo, oggi in Italia il rischio principale sarà rappresentato da forti piogge, specialmente nel Nord del Paese. In particolare, il Nord Italia potrebbe registrare piogge intense accompagnate da grandine, anche se di piccole dimensioni. Ciò è dovuto a una convezione a lento movimento che potrebbe creare cluster di temporali durante il giorno, indebolendosi solo parzialmente durante la notte.

Dal Sud della Germania, fino all’area che va a toccare il confine italiano, un debole vortice potrebbe mantenere attive le piogge anche durante la notte, influenzando in parte anche le regioni settentrionali italiane con precipitazioni potenzialmente eccessive.

Complessivamente, ci si può aspettare una giornata piovosa con rischio di temporali intensi nel Nord Italia. Le aree più a rischio sono quelle settentrionali, dove la combinazione di elevata umidità e convezione lenta potrebbe portare a condizioni meteorologiche avverse.

