Allerta Meteo: oggi allarme grandine, nubifragi e vento forte. Pesante bollettino ESTOFEX

Allerta Meteo oggi in Italia per grandine, piogge convettive e forti raffiche di vento: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, venerdì 24 maggio, alle 8 di domani, sabato 25 maggio 2024. In dettaglio, è stato previsto un livello 1 e un livello 2 per Paesi Bassi e Germania centrale principalmente per piogge convettive eccessive e in misura minore per tornado; un livello 1 e un livello 2 sono stati emessi per Repubblica Ceca e Austria principalmente per piogge convettive eccessive, grandine di grandi dimensioni e in misura minore per raffiche di vento convettive severe e tornado; un livello 1 e un livello 2 sono stati previsti per Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale principalmente per piogge convettive eccessive, grandine di grandi dimensioni e in misura minore per raffiche di vento convettive severe.

Un livello 1 e un livello 2 sono stati emessi per Spagna nordorientale, Francia meridionale, Italia settentrionale, Slovenia, parti della Croazia, parti della Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord per grandine di grandi dimensioni, piogge convettive eccessive e raffiche di vento convettive severe; un livello 1 è stato previsto per Finlandia settentrionale e Russia nordoccidentale per raffiche di vento convettive severe, grandine di grandi dimensioni e tornado; un livello 1 è stato emesso per la Turchia centrale principalmente per piogge convettive eccessive; un livello 1 è stato previsto per Turchia orientale e Iran per piogge convettive eccessive, grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettive severe.

Nuova Allerta Meteo oggi per l’Italia: il bollettino ESTOFEX

“Un canale di basso geopotenziale a 500 hPa e pressione superficiale si estende dalle Isole Britanniche attraverso l’Europa centrale fino alla Turchia, contrastato da un blocco di alta pressione tra la Russia occidentale e il Mare di Norvegia. Il getto subtropicale attraversa la regione mediterranea, mentre il getto polare passa sull’Islanda e sulla Scandinavia settentrionale“, riporta il bollettino ESTOFEX. “La maggior parte dell’Europa è coperta da masse d’aria umide – piuttosto fresche nella zona della depressione più intensa sulle Isole Britanniche e sulla Francia, piuttosto calde altrove“.

Per quanto riguarda l’area di allerta che comprende Spagna, Italia, Balcani e Francia, l’avviso riporta che “le migliori possibilità di tempeste più diffuse durante la notte e di possibile crescita in uno o due cluster sono previste per il Nord Italia, dove una depressione più pronunciata arriverà nel pomeriggio“. “La combinazione di CAPE moderato e wind shear verticale moderato permette multicelle ben organizzate e alcune supercelle che possono produrre grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento severe e piogge intense o eccessive. Il pericolo di pioggia diventa dominante nel Nord Italia la sera e durante la notte con l’attesa formazione di cluster di tempeste, mentre gli altri rischi diminuiscono. Alcune tempeste sono anche possibili su Corsica, Sardegna e acque marine circostanti durante la notte“.

Dove pioverà oggi in Italia

Riassumendo, oggi in Italia ci sarà maltempo principalmente nel Nord, soprattutto nel pomeriggio e durante la notte. Una depressione in arrivo dalle Isole Britanniche porterà aria umida e instabile. Ciò favorirà lo sviluppo di temporali diffusi. Questi temporali potranno evolvere in multicelle ben organizzate e supercelle, capaci di produrre grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento forti e piogge intense. Le zone montuose vedranno un’attività convettiva più intensa a causa del sollevamento orografico. La situazione sarà più critica in serata e durante la notte, quando è previsto che le tempeste si organizzino in cluster, aumentando il rischio di precipitazioni eccessive, soprattutto al Nord Italia. Nel frattempo, potrebbero verificarsi alcune tempeste non severe in Sardegna e nelle acque circostanti.

