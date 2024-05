MeteoWeb

Nuova allerta meteo oggi in Italia, per tempeste con forti piogge, grandine e rischio supercelle e tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, venerdì 31 maggio, alle 8 di domani, sabato 1° giugno 2024. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per la Spagna orientale principalmente per raffiche di vento severe e grandine di grandi dimensioni; un livello 2 è stato previsto per la Croazia settentrionale principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento severe e tornado vicino alle coste; un livello 1 è stato emesso per il Nord Italia principalmente per forti piogge (specialmente nella zona alpina), grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per tornado vicino alle coste.

Un livello 1 è stato previsto per Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca orientale/centrale principalmente per forti piogge, grandine marginalmente grande e, in misura minore, per tornado; un livello 1 è stato emesso per la Repubblica Ceca occidentale, la Germania orientale e la Polonia occidentale/settentrionale principalmente per forti piogge.

Inoltre, un livello 1 è stato previsto per la Svezia meridionale e la Danimarca principalmente per forti piogge e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni; un livello 1 è stato previsto per la Finlandia principalmente per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento severe e forti piogge; un livello 1 è stato emesso dai Paesi Baltici verso l’Ucraina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti piogge e raffiche di vento severe; un livello 2 è stato previsto per la zona del Caucaso principalmente per grandine di grandi o grandissime dimensioni, forti piogge e raffiche di vento dannose; un livello 1 è stato emesso per la Turchia principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni; infine, un livello 1 è stato previsto per la Russia meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Allerta Meteo: il bollettino ESTOFEX

Per quanto riguarda l’area di allerta che va dall’Italia alla Croazia e Slovenia, il bollettino ESTOFEX riporta che “una profonda depressione influenzerà il tempo sull’area già nelle prime ore del mattino. È previsto che ci saranno diverse tempeste sul Nord Italia e sulla costa settentrionale dell’Adriatico, con il rischio principale rappresentato dalle forti piogge. Un forte shear nei bassi livelli lungo la costa potrebbe supportare anche un tornado. Altre ondate di tempeste seguiranno con un’altra ondata prevista per mezzogiorno e le prime ore del pomeriggio, iniziando sugli Appennini e diffondendosi attraverso il Mare Adriatico e l’Istria verso la Croazia continentale e il Sud/Ovest dell’Ungheria. Con uno shear di 0-6 km intorno a 20 m/s, sono probabili tempeste ben organizzate, incluse supercelle“.

La seconda ondata di tempeste “porterà rischi di grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento severe e potenzialmente un tornado. Il rischio di tornado sarà nuovamente più alto vicino alla costa orientale dell’Adriatico. Un livello 2 è emesso dove il rischio combinato è più alto. Man mano che l’aria secca nella media troposfera si sposterà sull’area da Ovest, l’attività delle tempeste diminuirà, a partire dalle prime ore del pomeriggio in Italia“.

Tempeste in Italia, dove pioverà oggi

Oggi, dunque, il maltempo interesserà principalmente il Nord Italia, in particolare la zona alpina e la costa settentrionale dell’Adriatico. Fin dalle prime ore del mattino, ci saranno diverse tempeste che porteranno forti piogge. È possibile che si verifichino tornado lungo la costa adriatica a causa di forti venti nei bassi livelli atmosferici. Nel pomeriggio, un’altra ondata di tempeste colpirà l’Italia settentrionale, partendo dagli Appennini e spostandosi verso l’Adriatico e l’Istria. Queste tempeste potrebbero essere ben organizzate, con grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento severe e la possibilità di tornado. Il maltempo diminuirà dal primo pomeriggio, man mano che l’aria secca arriverà da Ovest. Pertanto, le regioni del Nord Italia dovranno fare attenzione a piogge intense, grandine e possibili tornado, specialmente lungo la costa adriatica.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.