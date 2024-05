Allerta Meteo Piemonte: forti temporali nel pomeriggio-sera di oggi

MeteoWeb

Arpa Piemonte ha dichiarato l’allerta meteo gialla su buona parte del Piemonte per temporali localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera odierni, sono previsti temporali localmente forti e accompagnati da sostenute raffiche di vento e grandinate.

“Una depressione avente il minimo sul Golfo di Biscaglia convoglia correnti umide instabili dai quadranti meridionali sul territorio piemontese“, si legge nel bollettino di vigilanza. “Il primo impulso interesserà il Piemonte tra il pomeriggio e la sera odierni con temporali localmente forti e accompagnati da sostenute raffiche di vento e grandinate. Domani i fenomeni precipitativi saranno meno intensi e limitati ai settori montani e pedemontani. Possibile un nuovo marcato peggioramento per lunedì sera”.

