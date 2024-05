Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali

MeteoWeb

“L’avvicinamento di un minimo apporta precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in particolare sul settore settentrionale, con possibili fenomeni in transito sulle pianure in serata“: è quanto si legge nell’avviso diramato da Arpa Piemonte, che ha previsto un’allerta meteo codice giallo. “Domani valori più intensi al mattino sul settore centro-orientale al confine con Lombardia e al pomeriggio su pianure e zone pedemontane sudoccidentali. Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulle pianure e sul Verbano“.

“L’avvicinamento di un minimo apporta precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla regione, in particolare sul settore settentrionale, con possibili fenomeni in transito sulle pianure in serata. Domani valori più intensi al mattino sul settore centro-orientale al confine con la Lombardia e al pomeriggio, a causa della rotazione dei venti da nordest, sulle pianure e zone pedemontane sudoccidentali. Mercoledì rovesci sparsi a ridosso delle Alpi,” si legge nel bollettino di vigilanza.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

