Allerta Meteo Piemonte: nuovi temporali nel pomeriggio, possibili grandinate

“Allerta gialla per precipitazioni localmente intese. Oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi e intermittenti su gran parte della regione, ancora localmente intensi nel primo pomeriggio; fenomeni più localizzati e meno forti domani. I temporali più intensi potranno esser associati a grandinate e raffiche di vento“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 23 maggio 2024, da Arpa Piemonte.

“Rovesci e temporali sparsi e intermittenti su tutta la regione, ancora localmente intensi nel primo pomeriggio di oggi, più localizzati e meno forti domani e dopodomani; migliora da sabato pomeriggio,” rimarca il bollettino di vigilanza. “I fenomeni potranno esser associati a grandinate e raffiche di vento“.

