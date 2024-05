Allerta Meteo Toscana: piogge intense e temporali forti domani

MeteoWeb

La sala operativa regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale dalle 6 di domani giovedì 16 maggio fino alle 20. Nel corso della giornata di oggi, saranno possibili rovesci o brevi temporali sulle zone interne della regione, più probabili a ridosso e sui rilievi appenninici. Domani, il tempo sarà molto instabile con possibilità di piogge intense o temporali, localmente anche forti, sulle zone centro-settentrionali (possibili anche sulla costa in mattinata) con occasionali grandinate e colpi di vento. Cumulati medi intorno a 10-15 mm, massimi fino a 30-50 mm in occasione dei temporali più intensi.

