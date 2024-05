Allerta Meteo Veneto: ancora criticità idraulica e idrogeologica

MeteoWeb

Il Centro Funzionale del Veneto ha emesso un’allerta meteo per criticità idraulica e idrogeologica su parte della regione. L’avviso ha validità dalle 14 di oggi alle 20 di domani, lunedì 20 maggio. “Fino a lunedì 20 maggio, permarrà un flusso sudoccidentale con conseguenti condizioni di nuvolosità variabile specie in prossimità dei rilievi e nelle ore pomeridiane, ma senza precipitazioni significative”, si legge nel bollettino.

“In Vene-D, l’andamento dei livelli del fiume Po risultano in aumento lungo il tratto Veneto con superamenti della seconda soglia. Per le aree soggette alla criticità idrogeologica gialla possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; nella zona Vene-E, risultano tutt’ora in atto interventi di smaltimento delle acque sulle reti secondarie e di bonifica”, viene spiegato nel bollettino di allerta.

“Per la zona di allertamento Vene-D, la criticità idraulica è relativa al fiume Po ed è da intendersi arancione per il tratto da Pontelagoscuro al mare e gialla per il tratto superiore. Per la zona di allertamento Vene-E, in criticità gialla sul Fratta-Gorzone i livelli permangono sostenuti e sopra alla terza soglia alla sezione di Valli Mocenighe e sopra la seconda soglia sul Gorzone per effetto delle operazioni di scarico da parte dei consorzi di bonifica. In Vene-F, le situazioni lungo l’asta del fiume Sile e lungo il Naviglio Brenta sono riferite in graduale soluzione. In Vene-G, è ancora aperto il servizio di piena sul fiume Livenza per il decorso della piena caratterizzata da decrementi molto lenti”, si legge nel bollettino.

