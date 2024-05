Alluvione Brasile, Governo: “eventi climatici estremi la nuova normalità”

MeteoWeb

Gli eventi climatici estremi come quelli che si sono abbattuti sul sud del Brasile nelle ultime ore “sono la nostra nuova normalità”. Lo afferma il Ministro delle Città, Jader Barbalho Filho, commentano l’ondata di maltempo che ha colpito in particolare lo stato di Rio Grande do Sul, causando almeno 32 morti, 74 dispersi e costringendo 24mila persone a lasciare le proprie case.

“Come emerso in diversi contesti l’emergenza è diventata la nuova normalità e bisogna farci i conti“, ha detto in un’intervista a GloboNews. “Ne abbiamo discusso nei forum globali, sia all’Un Habitat che alla COP28 perché è una discussione che riguarda tutti i Paesi. Tutti hanno discusso di questa nuova realtà”, ha aggiunto il Ministro, evidenziando che l’obiettivo nell’affrontare casi come quello del Rio Grande do Sul è adattare le città e prepararle a queste situazioni. “Dobbiamo preparare le città ad avere una struttura per poter affrontare questa situazione, dobbiamo capire che la politica di prevenzione non può essere una politica estemporanea di costruisci, distruggi e costruisci di nuovo”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.