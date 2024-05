Alluvione Brasile, “scene apocalittiche” a Porto Alegre: “centinaia di dispersi, non tutti verranno trovati” | FOTO

MeteoWeb

È uno “scenario apocalittico” quello descritto dal console generale d’Italia a Porto Alegre, Valerio Caruso, nello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul (Brasile), dove le piogge incessanti da ormai otto giorni hanno generato un’alluvione che ha provocato almeno 32 morti e 56 feriti, oltre a decine di dispersi. “La sensazione è che il peggio debba ancora arrivare”, ha detto all’ANSA il diplomatico. “Quello che vediamo in queste ore è indescrivibile: case crollate durante le operazioni di soccorso, gente trascinata dalla corrente mentre stava per essere raggiunta dagli elicotteri, scene davvero terribili“, ha raccontato Caruso.

Il diplomatico ha avviato una campagna per la raccolta di beni di prima necessità insieme alla comunità italiana locale. Rio Grande do Sul, infatti, è “lo Stato più italiano del mondo fuori dall’Italia”, con il 40% della sua popolazione che ha origini italiane.

Il maltempo ha colpito duramente 235 comuni dello stato, tra cui alcuni gioielli dell’immigrazione italiana come Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Mentre ora gli occhi sono puntati sul capoluogo, Porto Alegre, dove il fiume Guaiba è già esondato (raggiungendo stamani il livello record di 4,5 metri), rischia di essere ricoperta dall’acqua. Qui l’ultima grande alluvione risale al 1941, ma si teme che quella in arrivo possa essere persino peggiore.

“Il numero delle vittime, purtroppo, è destinato a crescere, perché i dispersi sono 186: alcuni verranno ritrovati e altri no“, ha ammesso il vice governatore, Gabriel Souza. Senza contare le oltre 7mila persone accolte nei rifugi e le oltre 17mila sfollate. “I collegamenti stradali sono interrotti, i ponti crollati, ci sono municipi isolati dove è impossibile soccorrere i sopravvissuti: è un’autentica tragedia“, ha aggiunto il console.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.