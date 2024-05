Alluvione in Kenya: esonda il fiume Nyando, decine di famiglie bloccate nelle case allagate

MeteoWeb

Decine di famiglie sono ancora bloccate nelle loro case nella località di Nyando, in Kenya, mentre gli sforzi di soccorso proseguono, per trasferirle in zone più elevate dopo che il fiume Nyando ha rotto gli argini. Un team congiunto di personale della Croce Rossa del Kenya, dei Servizi di Guardia Costiera del Kenya, della Croce di San Giovanni e del dipartimento dei vigili del fuoco di Kisumu sta utilizzando barche per accedere ai villaggi sommersi.

Villaggi come Kathoo, Obiayo, Tura, Okanja, Panadol sono i più colpiti, con molte persone bloccate nelle loro case in attesa di essere salvate. Diversi ettari di terreno nelle aree di coltivazione del riso a Nyando sono stati spazzati via, così come gli animali, a causa delle acque di piena causate dall’innalzamento del fiume Nyando.

