Alluvione Romagna: verso collegio di esperti per super-consulenza

Le Procure di Forlì-Cesena e di Ravenna stanno collaborando per selezionare i membri del collegio di esperti incaricati della super-consulenza sull’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023. Attualmente, come riportato dal Resto del Carlino, l’indagine per disastro colposo è ancora contro ignoti. Solo dopo i risultati della consulenza potranno essere emessi eventuali avvisi di garanzia. Gli esperti dovranno rispondere a 3 domande fondamentali: se gli eventi erano prevedibili, chi aveva il compito di intervenire e con quali mezzi. Finora, l’inchiesta ha visto varie riunioni tra le Procure di Forlì-Cesena e Ravenna e la raccolta di numerose relazioni sui fatti. Riguardo alle vittime, a Ravenna – con 7 morti, quasi la metà di tutti quelli registrati in Emilia-Romagna – la Procura aveva già chiesto l’archiviazione dei casi di omicidio colposo contro ignoti l’autunno scorso. Ciò perché le autorità avevano invitato le persone a lasciare le loro case in tempo e i soccorritori si erano impegnati al massimo per salvare vite, nonostante le avverse condizioni meteo.

