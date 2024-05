Alluvioni lampo in Malesia, caos valle di Klang | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge improvvise nella valle di Klang hanno causato alluvioni lampo e caos sulle strade a Kajang, nella parte orientale dello Stato di Selangor, in Malesia. Ci sono segnalazioni di inondazioni in altre parti della valle di Klang, comprese parti di Damansara Damai, Kepong, Petaling Jaya, Seri Kembangan e Putrajaya, che stanno mandando in tilt il traffico veicolare. Il Dipartimento di Meteorologia (MetMalaysia), nell’ultimo aggiornamento, ha riportato forti piogge nelle zone di a Selangor, Kuala Lumpur e Putrajaya.

Alluvioni lampo in Malesia, le immagini da Kajang

