Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in Ingegneria Aeronautica in Italia, ospite dell’Università di Pisa

E’ stata la prima donna a laurearsi in Ingegneria Aeronautica in Italia, è considerata una delle maggiori esperte di ingegneria aerospaziale e ha dedicato gran parte della sua vita a studiare le comete, contribuendo alla riuscita della celebre missione Rosetta. Amalia Ercoli Finzi, classe 1937, sarà ospite dell’Università di Pisa per il ciclo “Scintille. Donne che fanno scienza”. L’appuntamento aperto al pubblico è lunedì 6 maggio, alle 17.00, nell’Aula Magna Storica della Sapienza (Via Curtatone e Montanara, 15).

L’incontro sarà introdotto dai saluti del rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi e con la scienziata dialogheranno Renata Pepicelli, delegata per le attività in Gender Studies and Equal Opportunities dell’Ateneo pisano, e Margherita Capitani, Studentessa di Ingegneria Energetica all’Università di Pisa.

L’appuntamento è il secondo del ciclo “Scintille. Donne che fanno scienza” organizzato dalla Commissione Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA). La rassegna è rivolta alla comunità universitaria, a docenti e studenti delle scuole superiori del territorio e alla cittadinanza tutta. Al centro, il ruolo delle donne nelle STEM (Discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) con l’obiettivo di sensibilizzare sulle disparità di genere e mostrare come le donne stiano contribuendo e abbiano contribuito significativamente a cambiare il panorama scientifico.