Primo caso al mondo: animale selvatico utilizza pianta medicinale per curarsi

MeteoWeb

Un animale, maschio di orangutan di Sumatra selvatico (Pongo abelii), è stato osservato mentre applicava foglie masticate di Akar Kuning (Fibraurea tinctoria) — una pianta rampicante impiegata nella medicina tradizionale come cura per ferite e condizioni quali dissenteria, diabete e malaria — su una ferita alla guancia. Questi risultati, pubblicati su Scientific Reports, costituiscono il primo resoconto di un presunto trattamento delle ferite da parte di un animale selvatico mediante l’uso di una pianta dalle note proprietà medicinali.

Il primo animale ad usare una pianta come cura

Prima di questo studio, sono stati osservati più esemplari di primati selvatici ingerire, masticare o strofinare piante con proprietà medicinali, ma non applicarle su ferite recenti.

Isabelle Laumer e i suoi colleghi hanno osservato il maschio orangutan, denominato Rakus dai ricercatori, nel giugno 2022 nell’area di ricerca di Suaq Balimbing nel Parco Nazionale di Gunung Leuser, in Indonesia. Rakus ha masticato il fusto e le foglie di Akar Kuning e ha applicato ripetutamente il liquido così ottenuto su una ferita alla guancia destra per sette minuti, ferita che si era procurato tre giorni prima. Successivamente, Rakus ha spalmato le foglie masticate sulla ferita fino a coprirla completamente e ha continuato a nutrirsi della pianta per oltre 30 minuti. Gli autori non hanno riscontrato segni di infezione nella ferita nei giorni successivi alle loro osservazioni. La ferita si era chiusa entro cinque giorni ed era completamente guarita entro un mese.

Curare le ferite nel regno animale

Poiché Rakus ha applicato ripetutamente materiale vegetale sulla sua ferita ma non su altre parti del corpo e l’intero processo è durato oltre mezz’ora, è probabile che abbia trattato intenzionalmente la sua ferita al viso con Akar Kuning. Ricerche precedenti hanno identificato proprietà antibatteriche, anti-infiammatorie, antifungine e antiossidanti in Akar Kuning e le foglie masticate possono aver contribuito a ridurre il dolore e l’infiammazione causati dalla ferita di Rakus, supportandone la guarigione. Gli autori non sanno se questa sia stata la prima volta che Rakus ha trattato una delle sue ferite o se avesse precedentemente appreso questo comportamento da altri orangutan della sua zona di nascita.

Poiché sembra che Rakus abbia trattato intenzionalmente la sua ferita, ciò suggerisce che il comportamento potrebbe essere emerso in un antenato comune condiviso tra esseri umani e grandi scimmie.

Gli autori sottolineano di non aver osservato altri orangutan nell’area di ricerca trattare le loro ferite; tuttavia, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i ricercatori raramente si imbattono in individui feriti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.