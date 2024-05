Scopri il cielo stellato: apertura del Parco Scientifico di Monte Viseggi e dell’Osservatorio Astronomico L. Zannoni

MeteoWeb

Hai mai desiderato immergerti nell’immensità del cosmo, scrutare le stelle, la Luna e le galassie distanti, lontano dalle luci della città? Sabato 18 maggio, hai l’opportunità di farlo all‘Osservatorio Astronomico L. Zannoni, nel cuore del Parco Scientifico di Monte Viseggi, un’oasi di conoscenza e meraviglia nel territorio spezzino. L’apertura dell’osservatorio, organizzata dall’Associazione Astrofili Spezzini, è un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano esplorare l’universo sopra di noi. A partire dalle 21:15, ci si immergerà nell’oscurità della notte per ammirare la vastità del cielo notturno, lontano dalle interferenze luminose e dai rumori della città.

In un’epoca in cui i nostri ragazzi trascorrono sempre più tempo di fronte a schermi digitali, o chiusi tra quattro pareti, l’osservazione diretta del cielo diventa un’esperienza preziosa e affascinante. Lontani dai simulacri virtuali, ci si ritroverà a contemplare la vera grandezza dell’universo, con le sue stelle, le nebulose, le galassie e le comete che solcano lo spazio infinito.

Tuttavia, i posti sono limitati, quindi è vivamente consigliato prenotare in anticipo per garantirsi un posto. Data la limitata disponibilità di parcheggio, si prega di non raggiungere l’osservatorio senza aver prima effettuato la prenotazione. Questo permetterà di garantire un’esperienza piacevole e senza intoppi per tutti i partecipanti.

L’Osservatorio Astronomico L. Zannoni, è un gioiello della provincia, unico aperto al pubblico, un luogo in cui la scienza e la bellezza si incontrano per offrire momenti di meraviglia e ispirazione. Sia che tu sia un appassionato di astronomia esperto o un novizio curioso, questa serata promette di regalarti emozioni uniche sotto il cielo stellato della Liguria.

Non perdere l’opportunità di scoprire i segreti dell’universo, prenota il tuo posto per l’apertura del Parco Scientifico di Monte Viseggi e dell’Osservatorio Astronomico L. Zannoni. Un’esperienza indimenticabile ti attende, pronta a portarti alla scoperta delle meraviglie del cosmo.

