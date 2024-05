Approvati gli standard Euro 7: ecco cosa prevedono

MeteoWeb

La Plenaria dell’Eurocamera ha dato il via libera finale ai nuovi standard di emissione Euro 7 con un sostanziale consenso, registrando 297 voti favorevoli, 190 contrari e 37 astenuti. Questi standard rappresentano un importante passo avanti nel tentativo di ridurre le emissioni inquinanti provenienti da veicoli a motore e stabilire requisiti di durata delle batterie per un’ampia gamma di veicoli, tra cui auto, furgoni, autobus e camion.

L’approvazione dell’Aula di Strasburgo sancisce l’accordo precedentemente negoziato con gli Stati membri il 18 dicembre dello scorso anno. Tale accordo mantiene gli attuali limiti di emissione di gas di scarico stabiliti dalla normativa Euro 6 per quanto riguarda autovetture e furgoni, ma introduce importanti modifiche mirate a controllare le particelle inquinanti derivate da batterie e pneumatici.

Questa decisione rappresenta un compromesso tra la necessità di ridurre le emissioni nocive e la considerazione delle sfide pratiche e finanziarie che affrontano sia l’industria automobilistica che i consumatori. Gli standard Euro 7 pongono l’accento su una riduzione significativa delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti atmosferici, al fine di contrastare efficacemente i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane e rurali.

Tuttavia, l’approvazione di questi nuovi standard non è priva di critiche e dibattiti. Alcuni esperti e gruppi ambientalisti ritengono che le misure adottate non siano sufficienti a fronteggiare l’emergenza climatica in modo efficace e che siano necessarie azioni più drastiche e ambiziose. In particolare, vi è preoccupazione per la limitata stretta sulle particelle inquinanti derivate da batterie e pneumatici, che potrebbero continuare a rappresentare una fonte significativa di inquinamento atmosferico.

D’altra parte, l’industria automobilistica ha accolto con favore l’approvazione degli standard Euro 7, sottolineando gli sforzi già compiuti per sviluppare tecnologie più pulite e efficienti. Tuttavia, rimane la sfida di adeguare la produzione e la progettazione dei veicoli per rispettare i nuovi requisiti senza compromettere la competitività e l’accessibilità dei prodotti per i consumatori.

