Aprile rovente in Vietnam: punte di +44°C

Aprile è stato un mese rovente in Vietnam, con oltre cento record locali di temperatura superati secondo i dati ufficiali del servizio meteorologico nazionale. In due città, la massima ha toccato i +44°C, avvicinandosi al record storico di +44,2°C segnato il 7 maggio dello scorso anno. In 7 stazioni meteo, la temperatura ha superato i +43°C. Il servizio meteorologico prevede un mese di maggio ancora più caldo, con temperature che potrebbero essere tra 1,5 e 2,5°C sopra la media.

