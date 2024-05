Aquila prova a rapire una bambina, salvata in extremis: VIDEO da brividi!

MeteoWeb

Un episodio incredibile accaduto nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo sul web: un’aquila ha provato a rapire una bambina, che è stata salvata in extremis dal padre all’ultimo momento. La bambina si trovava al bordo di una piscina in una villa in Iran, quando l’aquila si è avvicinata pronta a catturarla come preda e portarla poi via con sè. Provvidenziale l’intervento del padre che è riuscito a strapparla dagli artigli del rapace.

Dopo l’accaduto e il grande spavento, i genitori della bambina hanno recuperato le immagini di una telecamera di videosorveglianza e il video ha rapidamente fatto il giro del web. A dicembre 2012 anni fa un video analogo aveva fatto grande scalpore sul web: raccontava di un’aquila che aveva rapito in modo analogo un bambino da un prato di Montreal, in Canada, per poi lasciarlo cadere al suolo dopo qualche metro. Dopo pochi giorni, però, e ben 16 milioni di visualizzazioni su Youtube, la scuola di animazione grafica di Montreal Centre NAD chiariva che si trattava di un video realizzato da tre studenti per un laboratorio all’interno del corso in animazione 3D e design digitale. Molto ben fatto, appunto, tale da ingannare milioni di persone.

Stavolta, però, sembra tutto vero (almeno fino a prova contraria)…

