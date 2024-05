Archeologia: in Turchia scoperta la testa della statua di Igea, l’antica dea greca della salute

MeteoWeb

In Turchia, a Laodicea, un team di archeologi turchi guidato dal Professor Celal Şimşek dell’Università di Pamukkale ha scoperto una testa di Igea, la figlia di Asclepio, personaggio che nella mitologia greca era la dea della salute e dell’igiene. La statua è datata ad almeno 2.100 anni fa e venne eretta in un centro di cura all’interno della città. Ora Şimşek e il suo team sperano di portare alla luce il resto della statua per ulteriori studi.

Gli scavi a Laodicea sono iniziati nel 2003 e negli ultimi due decenni gli archeologi hanno portato alla luce innumerevoli rovine e manufatti del mondo antico. All’inizio di quest’anno è stata scoperta una statua di Asclepio, il dio greco della medicina. Poi, il 20 maggio, Şimşek ha scoperto i resti della statua di Igea.

Şimşek ha spiegato che entrambe le statue di Asclepio e Igea “sono state create nel tardo periodo ellenistico e all’inizio del periodo augusteo in stile classico“. Queste statue del dio e della dea della salute evidenziano “la presenza della scuola di medicina Herophileion a Laodicea e dello scrittore antico Strabone, uno dei notevoli medici che vi si formarono. Le statue mostrano un’ottima fattura e un’elevata qualità artistica”.

Il nome di Hygieia ha ispirato la parola “igiene”. Molte raffigurazioni la ritraggono con in mano un serpente, simbolo del padre. Le statue della dea si trovano comunemente vicino ad antichi centri di cura e templi.

L’antica città di Laodicea

L’antica città di Laodicea risale al 5500 a.C. Situata sulla sponda meridionale del fiume Lycus, nel sud-ovest della Turchia, la città ha svolto un ruolo fondamentale nell’antico mondo mediterraneo. È stata persino menzionata nella Bibbia. Antioco II fondò Laodicea tra il 263 e il 261 a.C. e le diede il nome della moglie. La sua vantaggiosa posizione geografica, unita ai collegamenti con le rotte commerciali, la trasformò in una città vivace entro il I secolo a.C.. Al suo apice, la città vantava molte costruzioni imponenti, tra cui un grande stadio, teatri, luoghi di ritrovo pubblici, terme, templi, fontane e altro ancora.

Tuttavia, Laodicea fu spesso colpita da terremoti devastanti. Il più grave si verificò durante il regno dell’imperatore Nerone, nel 60 d.C., e portò alla distruzione dell’intera città. Nonostante questi disastri, Laodicea si ricostruì sempre e mantenne il suo status di importante centro commerciale. Solo nel VII secolo d.C. gli abitanti abbandonarono la città dopo un altro grave terremoto e un aumento delle incursioni arabe.

Oggi Laodicea è inserita nella lista provvisoria Unesco dei siti del patrimonio mondiale della Turchia. Ritrovamenti come quelli del Professor Şimşek non fanno che rafforzare la necessità di continuare gli scavi per studiare ulteriormente l’importanza storica della città nell’antichità.

