La stampa russa afferma che circa una settimana fa droni kamikaze ucraini sono stati in grado di danneggiare la stazione radar over-the-horizon Voronezh-DM, che si trova vicino ad Armavir, nella regione russa di Krasnodar. Non si tratta di un radar qualunque. Questo radar fa parte del sistema di allerta precoce russo che dovrebbe contrastare un potenziale attacco missilistico strategico. Alcune foto da terra e immagini satellitari trapelate nei giorni scorsi permettono di affermare che almeno due edifici che ospitano gli alloggi del personale sono stati colpiti, anche se l’entità dei danni al radar stesso non è chiara.

L’unicità di questa struttura risiede non solo nello scopo funzionale di questa preziosa apparecchiatura, ma anche nelle sue specifiche: il raggio di rilevamento dichiarato di un radar OTH Voronezh-DM è 6.000 chilometri. Oltre ai missili balistici e da crociera, si dice che il sistema sia in grado di individuare “oggetti spaziali”.

Il campo visivo del radar Voronezh-DM presumibilmente colpito copre parzialmente la penisola di Crimea, ma i principali vettori di vista sono: i Balcani e il Mediterraneo come zone operative della NATO, e l’Asia, compreso il Golfo Persico.

I droni ucraini hanno danneggiato il Voronezh-DM nel Kraj di Krasnodar nella tarda serata del 23 maggio, e poi poche ore dopo, cioè la notte del 24 maggio, missili ATACMS ucraini hanno colpito il nodo di comunicazione satellitare vicino alla città di Alushta occupata dai russi. Quale di questi sia l’obiettivo prioritario n. 1 è difficile da valutare, poiché entrambi gli obiettivi sono di fondamentale importanza per le forze armate russe e il sistema di sicurezza. Tuttavia, questa coincidenza potrebbe essere semplicemente parte di un piano: uno sforzo sistematico da parte delle forze di difesa ucraine per indebolire il potenziale strategico della federazione russa a lungo termine.

In passato, il Cremlino si vantava con orgoglio attraverso i suoi media dei radar OTH della Voronezh. Si stima che un totale di dieci unità siano dispiegate in varie parti del Paese, che differiscono per le loro gamme di frequenza operativa. In questo caso, “DM” significa che il radar vicino ad Armavir operava nella gamma di radiofrequenza decimetrica, ed era apparentemente in grado di tracciare fino a 500 bersagli aerei contemporaneamente.

I russi hanno anche sottolineato che i radar della famiglia Voronezh erano più efficienti in termini di risorse necessarie per la costruzione rispetto a radar simili del progetto sovietico chiamato Dnepr. Mentre la costruzione di un Dnepr richiedeva 5-7 anni, un singolo radar Voronezh può essere realizzato in meno di 12-18 mesi, con “solo” 1,5 miliardi di rubli di spese complessive.

I sospetti sugli USA

Mentre non è ancora chiara l’entità dei danni subiti dalla stazione radar OTH colpita la settimana scorsa, l’evento ha fatto scattare l’allarme rosso in Russia. Il senatore Dmitry Rogozin, che vede lo zampino degli Stati Uniti dietro l’attacco ucraino, non nasconde la sua preoccupazione e ha affermato che questo tipo di attacchi potrebbe portare al collasso dell’intera architettura di sicurezza nucleare globale.

In una dichiarazione su Telegram di sabato, Rogozin, un senatore che in precedenza ha guidato l’agenzia spaziale russa Roscosmos ed è ora responsabile di un centro tecnico militare chiamato Tsar’s Wolves, ha affermato che l’attacco ha preso di mira un sistema di allerta nucleare nella regione meridionale di Krasnodar. Rogozin ha suggerito che è estremamente improbabile che l’attacco, che secondo i media ucraini ha coinvolto diversi droni, sia stato effettuato su iniziativa esclusiva di Kiev e senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Secondo il senatore, Washington ha sempre cercato di raggiungere la superiorità militare su Mosca fin dagli albori dell’era nucleare, ma questa rivalità si è limitata per lo più a una battaglia di menti tra scienziati, strateghi e politici.

Questo approccio sembra essere cambiato, tuttavia, poiché “gli Stati Uniti hanno commissionato un crimine assumendo un bandito irresponsabile” per attaccare il sistema di allerta precoce della Russia, ha detto il funzionario, apparentemente riferendosi a Vladimir Zelensky. Rogozin ha affermato che “il profondo coinvolgimento di Washington nel conflitto armato e il controllo totale sulla pianificazione militare di Kiev significano che la versione che gli Stati Uniti non conoscono i piani ucraini per colpire il sistema di difesa missilistica della Russia può essere scartata”.

Botta e risposta con la Polonia

È probabile che il recente attacco al radar OTH Voronezh-DM nei pressi di Krasnodar sia anche all’origine del botta e risposta degli ultimi due giorni tra il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski e il numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca Dmitrij Medvedev. Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che gli Stati Uniti hanno avvertito la Russia che, in risposta all’uso di armi nucleari in Ucraina, gli Stati Uniti avrebbero colpito le posizioni russe nella zona di conflitto. Ha affermato che la Polonia sostiene gli attacchi ucraini sul territorio russo e ha invitato i Paesi occidentali a non limitare Kiev in questo.

“Gli americani hanno detto ai russi: ‘se fate esplodere un’arma nucleare, anche se non uccide nessuno, colpiremo tutti i vostri obiettivi in Ucraina con armi convenzionali'”, ha detto Radoslaw Sikorski in un’intervista a The Guardian. Il Ministro degli Esteri polacco ha invitato l’Europa a “imparare a giocare meglio il gioco dell’escalation” e a non fare dichiarazioni costanti “sulle linee rosse” che spingono la Russia ad “adattare le sue azioni ostili”. Secondo il Ministro, poiché “la Russia non si limita particolarmente“, è necessario consentire all’esercito ucraino di colpire il territorio della Federazione Russa.

La risposta di Medvedev su X: “innanzitutto gli yankee finora non hanno detto proprio niente del genere perché sono più cauti dei polacchi. In secondo luogo, colpire i nostri obiettivi da parte degli americani significa iniziare una guerra mondiale, e un Ministro degli Esteri, anche di un Paese come la Polonia, dovrebbe capirlo. In terzo luogo, considerando che un altro polacco, Duda, ha recentemente annunciato di voler utilizzare le TNW in Polonia, Varsavia non sarà lasciata fuori e riceverà sicuramente la sua parte di ceneri radioattive. È quello che vogliono veramente? I polacchi sono risentiti; sono così da oltre 400 anni”.

