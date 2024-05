Festa della Mamma, come fare auguri speciali: tante immagini nuove, frasi originali e video

MeteoWeb

Il 12 maggio 2024 si celebra la Festa della Mamma, un’occasione speciale per fare auguri memorabili alla nostra figura materna, per riconoscere il suo amore incondizionato, la sua forza incrollabile e il suo impegno instancabile nel plasmare le nostre vite. È un momento per esprimere gratitudine per tutti i sacrifici fatti, per il sostegno costante e per l’infinita dolcezza che ci dona ogni giorno. Che questa giornata sia colma di gioia, amore e sorprese per tutte le mamme del mondo, perché meritano il meglio e molto di più. Tanti auguri di Buona Festa della Mamma!

Immagini, video e frasi per fare gli auguri per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma cogliamo l’occasione per proporre una selezione di immagini nuove e GIF (gallery in alto), ma anche di video, frasi e citazioni (di seguito) da inviare per fare auguri originali e speciali.

Le frasi speciali per gli auguri di “Buona Festa della Mamma”

“Mamma, sei la mia roccia, la mia guida, il mio sostegno. Grazie per essere sempre al mio fianco. Buona Festa della Mamma!“

“A te, mamma, che hai dato tutto senza chiedere nulla in cambio: il tuo amore è il dono più prezioso. Auguri per una giornata speciale!“

“Ogni giorno mi rendo conto di quanto sia fortunato/a ad avere una mamma come te. Grazie per tutto ciò che fai. Buona Festa della Mamma!“

“Mamma, sei la mia prima amica, il mio tutto. Oggi celebriamo te e tutto ciò che rappresenti. Auguri!“

“Per una donna straordinaria, una madre eccezionale. Che la tua giornata sia piena di amore e sorrisi. Buona Festa della Mamma!“

“Con tutto il mio cuore, ti ringrazio per essere la migliore mamma del mondo. Sei un esempio di amore e dedizione. Ti voglio bene!“

“Mamma, il tuo abbraccio è il posto più sicuro del mondo. Grazie per ogni abbraccio, per ogni risata, per ogni lacrima asciugata. Auguri!“

“Oggi celebriamo te, mamma, e tutto l’amore che ci hai dato. Sei un faro di speranza nella mia vita. Buona Festa della Mamma!“

“Essere tua figlia/figlio è un dono prezioso che custodirò per sempre nel mio cuore. Grazie per essere una mamma così speciale. Auguri!“

“Mamma, non ci sono parole abbastanza forti per esprimere quanto ti amo e quanto sei importante per me. Buona Festa della Mamma!“

“Spero di essere per i miei figli ciò che tu sei stata, sei e sarai sempre per me. Ti voglio bene Mamma!“

“Mamma sei la cosa più bella è preziosa che ho! Auguri!“

“Magari durante la giornata qualcosa va storto e l’umore scende fino ai piedi, ti senti giù da morire poi torni a casa, un Angelo ti abbraccia e tutto passa per magia.“

“Un augurio per te, mamma, nel giorno della tua festa. In questo giorno speciale vorrei che tu potessi ricevere tutto l’amore che sempre sai donare agli altri!“

“Cara Mamma volevo ringraziarti per quanto mi hai dato, per tutto ciò che negli anni hai saputo insegnare alla persona che sono diventata. Grazie amica mia, sarai sempre dentro di me. Auguri Mamma!“

“Alla mia mamma che sa fare della vita, con tutte le sue imperfezioni, un mondo di gioia e di serenità. Buona festa della mamma, con tanto affetto.”

“Per tutti gli innumerevoli modi in cui, senza bisogno di parole, sai donare amore alla nostra famiglia, ti amo e ti stimo più di quanto le parole possano esprimere.”

“Nessuna lingua è capace di esprimere la bellezza e la forza di una mamma. Buona Festa della Mamma!“

“Sei saggia e piena d’amore, spero con tutto il cuore di darti tante soddisfazioni e poche delusioni! Auguri mamma.”

“Auguri ad una donna veramente speciale che con la sua dolcezza mi ha riscaldato il cuore, con la sua forza mi ha protetto, con la sua pazienza ha affrontato le mie crisi e con l’amore che solo una mamma ha nel cuore mi ha cresciuto.“

“Come un aquilone senza corda e una farfalla senza ali, mia madre mi ha insegnato a volare con i sogni.“

“Mi conosci troppo bene, non posso nasconderti nulla e quindi sai anche quanto bene ti voglio. Auguri mamma!“

“Mamma, nel mio cuore occupi un posto speciale… proprio a fianco della playstation.“

“Sono contento che tu sia la mia mamma, un’estranea non mi avrebbe sopportato così a lungo.“

“Mamma, sei proprio come il vino: più invecchi e più migliori.“

“Grazie per tutto quello che mi hai dato, grazie per la persona che mi hai fatto diventare, grazie per esser la mia mamma. Auguri.“

“Tu la persona più bella, tu la cosa più importante, tu il mio più grande amore. Auguri mamma.“

“Donarti un pensiero d’amore è quanto di più banale posso fare per augurati un felice giorno della festa della mamma che nel mio cuore si celebra ogni giorno.“

“Un piccolo pensiero per dimostrarti il più grande amore che provo. Auguri mamma.“

“Mamma sei come un fiore talmente bello che non sfiorisce mai.“

“Se farò una gara non importa se vinco o se perdo tu sei sempre vicino a me; e la vittoria è avere una mamma come te.“

“Una buona madre vale cento maestri“. ( Papa Giovanni XXIII )

) “Esistono mamme che baciano e mamme che sgridano, ma si tratta comunque di amore, e la maggior parte delle mamme bacia e sgrida contemporaneamente.” ( P. S. Buck )

) “Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice.” ( Adalbert von Chamisso )

) “Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre“. ( Elsa Morante in ‘L’isola di Arturo’ )

) “Dio non può essere ovunque: è per questo che ha creato le madri.” ( L. Kompert )

) “Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma“. ( Legge di Murphy, “Legge del capitano Penny” )

) “Se l’evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani?” ( M. Berle )

) “Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino.” ( Enzo Biagi )

) “La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo” ( William Ross Wallace )

) “Una buona madre vale cento maestri” ( Victor Hugo )

) “La comprensione di una madre è come un cerotto di emozioni per un io ferito.” ( Haim G. Ginot )

) “La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti.” ( Tenneva Jordan )

) “Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini.” ( Christian Bobin )

) “Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.” ( Pier Paolo Pasolini , in “Supplica a Mia Madre”)

, in “Supplica a Mia Madre”) “Si può contare sulle mamme per quasi tutti i problemi e anche con una sola ora di preavviso riusciranno a sostenere i pilastri traballanti di qualsiasi situazione.” ( Norma Jena Harris )

) “Quando siamo nati, Dio ci ha dato come giaciglio il cuore di una madre.” ( Henri Lacordaire )

) “Un padre può voltare le spalle a suo figlio, fratelli e sorelle possono diventare nemici inveterati, i mariti possono abbandonare le loro mogli, le mogli i loro mariti. Ma l’amore di una madre dura per sempre.” ( Washington Irving )

) “La mia unica consolazione, quando salivo a coricarmi, era che la mamma sarebbe venuta a darmi un bacio una volta che fossi a letto.” ( Marcel Proust )

) “Nel momento in cui un bambino nasce anche una madre sta nascendo. Lei non è mai esistita prima. La donna esisteva, ma la madre, mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo.” ( Osho Rajneesh )

) “Quando tua madre ti chiede: “Posso darti un consiglio?” si tratta di una mera formalità. Non importa se si risponde sì o no. Lei ha intenzione di dartelo comunque.” ( Erma Bombeck )

) “Ogni parola che scrivo è soltanto un altro modo per dire il tuo nome. Anche se scrivo cielo, terra, musica, dolore, io sto scrivendo sempre e soltanto mamma.” (T. Scarpa)

I video

