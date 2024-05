Autostrade per l’Italia sponsor del Giro d’Italia con il progetto “Wonders”

MeteoWeb

Autostrade per l’Italia per il tredicesimo anno consecutivo è sponsor ufficiale del Giro d’Italia, per promuovere ancora le bellezze del nostro Paese. Il progetto “Wonders“. Scopri l’Italia delle meraviglie” è la piattaforma multicanale di Aspi che accompagna il viaggiatore alla scoperta di itinerari e suggestive piste ciclabili, immerse nella storia e nella bellezza di piccoli borghi, nel patrimonio naturalistico, luoghi unici capaci di trasformare una giornata qualunque in un’esperienza esclusiva per chi li percorre.

Il progetto “Wonders”

Wonders affianca gli utenti nei diversi momenti del viaggio, dalla pianificazione all’arrivo, grazie alla mappa presente sul portale in cui sono geolocalizzate le oltre 500 esperienze di viaggio individuate con il contributo di Unesco, Touring Club Italiano, Wwf e Slow Food Italia. Il sistema personalizza le informazioni in base all’itinerario e mira a sensibilizzare gli utenti alla mobilità sostenibile proponendo anche diversi itinerari green.

Con l’App KuriU for Wonders invece il Progetto di Autostrade per l’Italia si arricchisce dei contributi della community che racconta e condivide le proprie esperienze di viaggio. Da San Francesco al Campo, percorrendo la Route 45 del Monferrato, in un mare di colline che si stende a volte dolcissimo altre volte scosceso. Ai Colli Tortonesi, luoghi cari a Fausto Coppi, mito del ciclismo. E ancora, Casole d’Elsa in Toscana, nei pressi della tappa Viareggio-Rapolano, dove prende corpo un’esperienza di ospitalità integrata per ciclisti.

Poi Spoleto, la città-palcoscenico alle falde del Monteluco. Da qui, in poche pedalate si raggiunge il sedime dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia, un’opera d’arte più che di ingegneria, tra viadotti, gallerie e curve elicoidali. Nelle vicinanze, Norcia, la città di San Benedetto, rinata dopo il terremoto. Il Giro d’Italia termina a Roma, con la Via Appia Antica, da Porta San Sebastiano alla villa dei Quintili. In questo breve tratto, si possono ammirare straordinari monumenti e ville imperiali, con magnifiche inquadrature da cartolina.

